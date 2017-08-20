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FUTBOL

Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye karşı attı!

20 Ağustos 2017 Pazar, 22:22:10

  • 1 Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye karşı attı!
    1 | 22

    Kuruluşunun 50. yılında Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'deki 2. maçını da boş geçmedi. "Kral" lakaplı golcü bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı son 3 golün 2'sini kaydetmişti.

  • 2 Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye karşı attı!
    2 | 22

    Süper Lig'in 2. haftasındaki Fenerbahçe maçının 5. dakikasında da gol atmayı başaran Burak, bordo-mavililerin Fenerbahçe'ye attığı son 4 golün 3'ünü kaydetmiş oldu.

  • 3 Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye karşı attı!
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    Türkiye'de bugüne kadar Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen tecrübeli golcünün Fenerbahçe'ye 6 golü bulunuyor. 

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  • 4 Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye karşı attı!
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    Kral, Fenerbahçe'ye karşı attığı 6 golün 4'ünü bordo-mavili formayla attı.

  • 5 Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye karşı attı!
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    Trabzonspor, Fenerbahçe ağlarını 2011'den bu yana sadece 4 gol atabildi. 

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