FUTBOL
Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye karşı attı!
20 Ağustos 2017 Pazar, 22:22:10 | Güncelleme: 22:32:48
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Kuruluşunun 50. yılında Trabzonspor'a dönen Burak Yılmaz, Süper Lig'deki 2. maçını da boş geçmedi. "Kral" lakaplı golcü bu karşılaşma öncesinde Trabzonspor'un Fenerbahçe'ye attığı son 3 golün 2'sini kaydetmişti.
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Süper Lig'in 2. haftasındaki Fenerbahçe maçının 5. dakikasında da gol atmayı başaran Burak, bordo-mavililerin Fenerbahçe'ye attığı son 4 golün 3'ünü kaydetmiş oldu.
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Türkiye'de bugüne kadar Antalyaspor, Beşiktaş, Manisaspor, Fenerbahçe, Eskişehirspor, Trabzonspor ve Galatasaray formaları giyen tecrübeli golcünün Fenerbahçe'ye 6 golü bulunuyor.
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Kral, Fenerbahçe'ye karşı attığı 6 golün 4'ünü bordo-mavili formayla attı.
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Trabzonspor, Fenerbahçe ağlarını 2011'den bu yana sadece 4 gol atabildi.
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Bu gollerin 4'ü Burak Yılmaz'dan geldi.
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2008 yılında Manisaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan Burak Yılmaz, sarı-lacivertli takımda istediği performansı yakalayamaması üzerine Eskişehirspor'a kiralanmıştı.
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2009-2010 sezonunun devre arasında bordo-mavililere transfer olan golcü oyuncu, Fenerbahçe'nin şampiyonluk mücadelesi verdiği söz konusu sezonun son haftasında eski takımına karşı forma giymişti.
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Fenerbahçe'nin 1-0 önde götürdüğü karşılaşmada Burak sahne alarak gol atma başarısı göstermiş ve maç 1-1 sona ermişti.
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Ligin son haftasına 73 puanla önde giren Fenerbahçe'nin yakın takipçisi Bursaspor ise 72 puanda yer alıyordu.
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Bursaspor'un evinde Beşiktaş'ı 2-1 mağlup etmesiyle evinde Trabzonspor'a puan kaptıran Fenerbahçe 74 puanda kalırken yeşil-beyazlı ekip ise 75 puan ile şampiyonluğu göğüsleyen taraf olmuştu.
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Öte yandan Burak Yılmaz, Trabzonspor formasıyla 61. golünü kaydetti.
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Trabzonspor'a sezon başında geri dönen ve Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Burak, Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında da rakip ağları sarsarak gol sayısını Trabzon'un da plaka kodu olan 61'e çıkardı.
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İlk olarak 2009-2010 sezonunun devre arasında bordo-mavili kulübe gelen Burak Yılmaz, 14 resmi maçta forma giyerken ligde attığı 3 golle sezonu tamamladı.
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2010-2011 sezonunda 36 resmi maçta oynayan golcü futbolcu ligde 19 gol, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise 1 gol atarak 20 kez fileleri havalandırdı.
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2011-2012 sezonunda Trabzonspor'da en parlak dönemini geçiren Burak Yılmaz, 43 resmi maçta forma giyerken ligde 33 gol ile gol kralı oldu.
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Burak, Avrupa Ligi ve Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1'er gol attı. Milli futbolcu, söz konusu sezonu 35 gol ile tamamlama başarısı gösterdi.
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Burak Yılmaz, 2017-2018 sezonunda ligin ilk haftasında Atiker Konyaspor maçında da 2 gol atarak resmi maçlarda gol sayısını 60'a yükseltmişti.
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Diğer yandan Burak Yılmaz'ın Trabzonspor'a döndükten sonra Süper Lig'deki ilk dört isabetli şutunun üçü gol oldu.
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Fenerbahçe maçında orta sahada yaşadığı bir pozisyondan dolayı sakatlanan Burak Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam etti.
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Ancak bir süre sonra müsabakaya devam edemeyen yıldız golcü, maçın 20. Dakikasında oyundan çıkarak, yerini N'doye'ye bıraktı.
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