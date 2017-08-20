Burak Yılmaz, Trabzonspor'daki 61. golünü Fenerbahçe'ye karşı attı!

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Trabzonspor'a sezon başında geri dönen ve Atiker Konyaspor maçında attığı 2 golle galibiyette önemli rol oynayan Burak, Kadıköy'de oynanan karşılaşmanın 5. dakikasında da rakip ağları sarsarak gol sayısını Trabzon'un da plaka kodu olan 61'e çıkardı.