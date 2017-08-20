Altınordu: 1 - MKE Ankaragücü: 1 | MAÇ SONUCU

TFF 1. Lig'in ikinci haftasında Altınordu, sahasında MKE Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

MKE Ankaragücü'nün cezası nedeniyle sarı-lacivertli taraftarlar, stada alınmadı.

Altınordu'nun bu yıl başlattığı "çocuk tribünü" uygulaması kapsamında kulübün altyapı takımlarında oynayan ve futbol okulunda eğitim gören çocuklar da tribünde kendileri için ayrılan yerde maçı izledi. Çocuklar, maç öncesi konuk takımı tribüne çağırdı.

Stat: Bornova

Hakemler: Sarper Barış Saka, Ömer Tevfik Özkoç, Gökhan Barcın

Altınordu: Erce Kardeşler, Kerim Alıcı, Yusuf Acer, Yusuf Yalçın Arslan, Seydi Kayasoy, Oğulcan Ülgün, Barış Alıcı (Dk. 84 Erdoğan Yeşilyurt), Serkan Göksu, Mirkan Aydın (Dk. 72 Fatih Aktay), Alican Özfesli, Mehmet Murat Uçar

MKE Ankaragücü: Korcan Çelikay, Erdem Özgenç, Kenan Özer, Dieng, Mehmet Sak, Putsila (Dk. 74 Sercan Kaya), Arif Morkaya (Dk. 86 Ferhat Çulcuoğlu), Mbamba (Dk. 46 Sedat Ağçay), İlhan Parlak, Yusuf Abdioğlu, Gençer Cansev

Goller: Dk. 29 Alican Özfesli (Altınordu), Dk. 44 Putsila (MKE Ankaragücü)

Sarı kartlar: Dk. 25 Oğulcan Ülgün, Dk. 83 Barış Alıcı, Dk. 89 Yusuf Yalçın Arslan (Altınordu), Dk. 29 Mbamba, Dk. 75 Erdem Özgenç, Dk. 90 Mehmet Sak (MKE Ankaragücü)

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