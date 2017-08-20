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Burak Yılmaz
FUTBOL

Burak Yılmaz Fenerbahçe maçında sakatlandı

Burak Yılmaz, sakatlandı

Trabazonspor'un golcü futbolcusu Burak Yılmaz, Fenerbahçe karşılaşmasının 5. dakikasında takımın adına 1 gol kaydetti fakat 20. dakikada da sakatlığından dolayı oyundan çıktı

20 Ağustos 2017 Pazar, 23:06:36 Güncelleme: 23:10:26

Süper Lig'in ikinci haftasında Trabzonspor, deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı... Mücadeleye hızlı başlayan bordo-mavililer, 5. dakikada Burak Yılmaz'ın attığı golle 1-0 öne geçti. Daha sonra orta sahada yaşadığı bir pozisyondan dolayı sakatlanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin müdahalesiyle oyuna devam etti. Ancak bir süre sonra müsabakaya devam edemeyen yıldız golcü, maçın 20. Dakikasında oyundan çıkarak, yerini N'doye'ye bıraktı.

Öte yandan Burak Yılmaz, geçtiğimiz haftada Trabzonspor'un evinde Atiker Konyaspor'y 2-1 mağlup ettiği maçta 2 gol kaydetmişti. Yıldız futbolcu, Fenerbahçe'ye attığı golle bu sayıyı 3'e çıkardı.

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