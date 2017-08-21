Aykut Kocaman: Trabzonspor'un 2 haftayı da kartsız geçmesi ilginç

Süper Lig'in ilk haftasında Göztepe ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe, 2. haftada evinde Trabzonspor'u ağırladı. Sarı-lacivertliler, 20 yıldır kaybetmediği rakibine yine boyun eğmedi ancak Kadıköy'deki galibiyet hasreti 4 maça çıktı.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman karşılaşma sonunda maçı değerlendirdi. Kocaman, hafta içerisinde UEFA Avrupa Ligi'nde 2-0 yenildikleri ilk maçın rövanşında Kadıköy'de ağırlayacakları Vardar'a odaklanacaklarının altını çizerken hatalı goller yiyen kalecileriyle ilgili de konuştu. Kocaman ayrıca Trabzonspor'un Süper Lig'in 2 haftasını da kırmızı kartsız geçmesini ilginç bulduğunu belirtti.
İşte Kocaman'ın açıklamaları;
"Mutsuz bir haftaydı. Göztepe maçı, Vardar maçı, bugün de tamamladık seriyi. Seri derken 3 maçta 6 gol yedik, 4 tane atabildik. 25 net gol pozisyonu, 75-80 orta, 50 civarında şut. 2 puan ve 2-0'lık yenilgi. Yenilen 6 tane hatalı gol, hem şaşırtıcı hem de üzüntü verici. Umuyorum bunlar son olur. Şimdi sadece Vardar maçına odaklanacağız, sonrasında Gençlerbirliği maçı ile umarım bir seriye başlarız.
Trabzonspor'un 2 haftayı kırmızı kartsız geçirmesi hakikaten ilginç. Volkan ve Kameni'nin yediği goller, takımın bir durumu. Bu konuyu isim olarak değil takım olarak konuşmak lazım. Bu ara kalemize gelen topların yüzde 75-80'i gol oluyor. Bu çok sık rastlanan bir durum değil. Sık rastlanan şey, bu takımın kalitesi. Volkan'ın şanssız bir dönem yaşadığı açık. Herkesin gördüğü bir durum var ortada. Aynı şey 3 gün önce Kameni için de geçerli. Kalecilerimiz için kötü bir dönem geçiyor. Her şeye rağmen çok isteyen bir takım var, bugün de bunu gördük. Bunu sürdüreceğiz."
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