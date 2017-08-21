FUTBOL
Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:05:53 | Güncelleme: 01:30:27
-
1
1
|
38
Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi.
-
2
2
|
38
NTV Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın güzel bir yönetim sergilediğini, Burak Yılmaz'ın sakatlığının Trabzonspor'u etkilediğini, Van Persie'ye güvenilmeyeceğini, Fenerbahçe taraftarının barut gibi olduğunu söyledi. İşte Dilmen'in açıklamaları...
-
3
3
|
38
"Sezonun nasıl geçeceğinin bir göstergesiydi bu 2 hafta. Deplasmanda tek kazanan takım Galatasaray. 2 maçta 6 puan alan tek takımın olması enteresan geldi bana. Normalde en az 2-3 takım olurdu herhalde..."
-
4
4
|
38
"Trabzonspor kazanamadığı maçlarda da kötü oynamadı. Özgeçmişlerine yakışmayacak bir istatistik diyebilirim. Savunmanın arkasına top atıp pozisyon bulma şansları var. Ersun Yanal’ın kadrosunda Rodallega üçüncü sıraya düşmüş durumda. Bugün Fenerbahçe’de de bir uyumsuzluk var. Fenerbahçe’nin yediği golleri görebiliyoruz."
-
5
5
|
38
"Fenerbahçe sezona -4 puan ile başladı. 44 tane faulün olduğu bir maç izledik. Onlara rağmen kart düşüktü. Hakem pozisyonlara yakındı ve oynatmaya çalıştı. Bu maç sert bir maçtı. Böyle maçlar sert ve temaslı maçlar olur."
-
6
6
|
38
"Hakeme gelince iyi maç yönetti. Kendinden emin ve pozisyonlara yakın. Bu sene Giuliano, geçen sene de Mehmet Ekici transferi sebebiyle kulüpler gerilmişti. Takımlar da temaslı oynayan futbolcularla sahaya çıktı. Klasik Fenerbahçe dizilişiyle başlandı. Perşembe günü de hüsran ile sonuçlanan bir maç oynadılar."
-
7
7
|
38
"Aslında ilk yarıdaki iki golde de vuruş iyi. Burak ofsayttan çıkıyor, devam ediyor. Zamanlama… Burak’ın sakatlanması da Trabzonspor’un hücum gücünü sıfıra düşürdü ve tek taraflı bir maç oldu. Van Persie formsuz, Dirar da 3-5-2’nin sağ kanat oyuncusu."
-
8
8
|
38
"Valbuena’nın vurduğu kaleci Onur’un kurtardığı pozisyon var. Alper önce sıfıra indi, Trabzonsporluları geçti ve golü attı. Bu gol neyi değiştirir? Demoralize olan takımı tekrar canlandırır."
-
9
9
|
38
"Burak çıktıktan sonra dolu dolu gol pozisyonu izleme şansınız yok. Aykut Kocaman bir ara kulübede iki değişiklik mi yapsam diye düşünmüştür."
-
10
10
|
38
"Trabzonspor takımının bütün planı 20.dakikada bozuldu. Burak sakatlandı ve oyundan çıktı. Hücum güçleri sıfırlandı. Fenerbahçe’de Dirar ne sağ bek, ne de sağ açık. Ben tam karar veremedim. Yaratıcılık yok. Savunması olabilir ama Isla da savunmasıyla öne çıkan bir oyuncu."
-
11
11
|
38
"Fenerbahçe’nin dezavantajı şu; barut gibi bir taraftarı var. Ozan ağzıyla kuş tutsa ıslıklanır. Mehmet Topal ve Volkan için taraftarlar bölünmüş durumda. Oyuncular için de zor bir sezon olacak."
-
12
12
|
38
"Hayatında futbol maçına gitmemiş, zaman zaman televizyon izleyen insanlar Josef ve Mehmet Topal'dan sıkıldılar."
-
13
13
|
38
"Aykut Kocaman’ın yapması gereken nedir? İnsanlar Souza – Mehmet Topal’dan sıkıldılar. Bunu söylemek için futboldan anlamaya da gerek yok."
-
14
14
|
38
"Giuliano’dan ne hayal ediyoruz? Forvet arkası bir şey bekliyoruz. Ağustosun sonu, Avrupa’da 3 maç oynamışsın, iki tane de lig maçı oynamışsın. Geçen sezon erkenden kopmuşsun, maçı çevirmek için santraforun yok!"
-
15
15
|
38
"Fenerbahçe’nin 3 tane santraforu var ama defolu. Alper gol atınca Aykut Kocaman da devrede yapacağı hamleden vazgeçti. 'Rakibi yorayım' dedi, bu tutmadı. Geriye de düştüler. Trabzonspor 28 tane faul yapsa da kora kor mücadele ettiler."
-
16
16
|
38
"Fernandao, Ahmethan, Van Persie, Soldado... Ağustosun sonunda ön eleme oynamışsın, iki lig maçı oynamışsın, ligde ikinci maçına santrforsuz çıkıyorsun. Galatasaray martta, nisanda bitirmiş transferi, 3 santrforu var Fenerbahçe'nin defolu..."
-
17
17
|
38
"Volkan gerçekten hatalı gol yedi. Haftaya da belki olacak. Trabzonspor da gereksiz bir penaltı yaptı. Ama bunlar hep olacak. Daha önce de oldu. Antrenörler, birlikte çalışıyor ve nasıl haftayı geçiriyorlar bilemiyorum. Ben olsam N'Doye’u değil, Rodallega’yı tercih ederdim."
-
18
18
|
38
"Fenerbahçe’nin en önemli oyuncularından Skrtel de kötü oynadı. Neustadter ile birlikte kötü oynadılar. Advocaat, Pereira geldi olmadı. Josef ve Topal ile ileriyle gidemiyorum. 34 hafta boyunca Dirar diye takım gider, sezon biter haberin olmaz."
-
19
19
|
38
"Aatif etkili silahlarından biri diyorsak, planlamada sıkıntı var derim. Vardar maçına Aatif başlayabilir. Sorunu da çözer gibi geliyor bana."
-
20
20
|
38
"Fenerbahçe, şampiyon olmak istiyorsa Van Persie’nin durumuna bakmayacak. Sakat olduğunu da zaten yönetimden de sakladılar. Van Persie’ye güvenerek yola çıkamazsın."
-
21
21
|
38
"Bu lüksü artık Fenerbahçe kaldırmaz. Van Persie oynar mı oynamaz mı, bununla uğraşamam. Fenerbahçe’nin ofansif oyuncuya ihtiyacı var. Yetenek olarak Fenerbahçe’nin problemi var. Trabzonspor’un da daha iyi futbol oynamasını beklerdim."
-
22
22
|
38
"Kadro olarak çok sirkülasyon oldu. Hep kapalı kutu, bilmediğimiz oyuncular. Savunma anlayışları pek değil, hücumda yetenekli oyuncular var. Puan barajının şampiyonluğa oynayacak takım dışında düşük olacağını düşünüyorum. 75 puanın şampiyonluğa yeteceğini düşünüyorum."
-
23
23
|
38
"Alex’in Türk futboluna en büyük kötülüğü istatistiğidir. Fenerbahçe’nin forveti ise yetenekli olmalı. Valbuena ve Giuliano’yu topla buluşturmak için de doğru pasların arkadan gelmesi gerekiyor."
-
24
24
|
38
"Arkada eveleyip gevelediğin zaman rakibin Vardar da olsa oynuyor ve seni zorluyor. 2-0'lık skor, Vardar maçı için çok tehlikeli. Ben Fenerbahçe’nin 5-0 kazanmasını hüner görmüyorum. Orada 2-0 yenilerek zaten bunu becerdiler. Mücadelelerine saygı duyuyorum ama Fenerbahçe’nin elenmesi için çok uğraşması lazım."
-
25
25
|
38
"Ben Fenerbahçe'nin elenme ihtimalini yüzde 10 olarak görüyorum. Vardar, Östersunds gibi değil. Fenerbahçe’nin elenmesi bence skandal olur. Hüner buradaki atılan 5 değil, orada yenilen 2 goldür."
-
26
26
|
38
"Burak Yılmaz ameliyat olmuştu. A Milli Futbol Takımımızın kritik bir Ukrayna maçı var. Bu haftaki Göztepe maçından sonra milli maç olduğu için Burak zorlanabilir. Burak’ın biraz daha erken çıkması gerekirdi. Burak’a da geçmiş olsun diyelim."
-
27
27
|
38
"Kaleci Volkan da dahil olmak üzere ihtiyaçları olan tek şey ; moral. Futbolcular da barut gibiler. Taraftarın da baskısı var. Yeni gelenlerin hepsinin kredisi var. Dirar kaç maçtır bir şey yapmıyor, kimse sesini çıkarmıyor. Fenerbahçe’ye acilen bir 5-0 lazım. Vardar maçı mesela… Kazanacaksın."
-
28
28
|
38
"Bugün ise maçın en iyi oyuncusu Okay’dı. Fenerbahçe’nin bir Okay’ı yok. Fenerbahçe’de savunmanın önünde oynayan oyuncunun yetenekli bir oyuncu olması lazım."
-
29
29
|
38
"Tek ön liberolar kahraman oluyorlar. İkili oynamak ise çok farklı. Atiba ve Oğuzhan oynayabilir. İsviçre maçı vardı. Orada Selçuk Şahin ile Hüseyin Çimşir oynuyordu. İkilinin yan yana oynamasının mesafesi önemli. Fenerbahçe’de Souza ya da Topal’ı stoper oynat."
-
30
30
|
38
"Bir de video hakem uygulaması olursa, 23 dakika mı oynanacak maçlar? Fenerbahçe’nin 25 tane gol pozisyonu nerede var? Benim için gol pozisyonu Soldado’nun pozisyonudur."
-
31
31
|
38
"Ceza sahası dışından atılan şutları sayıyorsa bilemem. Benim için kriterler daha farklı. Hataların yüzdesi çok yüksek. Hatalar tesadüf de olabilir. Ama uzun vadede bir hata yaparsın, şampiyonluk gider. "
-
32
32
|
38
"Önemli olan Volkan ve Ozan tecrübesindeki oyuncuların yeniden toparlanmasıdır. Bu taraftarın önünde oynamak kolay değil."
-
33
33
|
38
"Fenerbahçe bugün protesto edilecekti. Son 15 dakika sebebiyle alkışladılar. Trabzonspor’un Göztepe ile oynayacağı maça daha var."
-
34
34
|
38
"Trabzonspor takımı deplasmanı olmayan tek takımdır. Uzun senedir şampiyon olamıyorlar. Bu kadar yatırıma rağmen dolu dolu bir oyun göremiyorum.
-
35
35
|
38
"2 maçta 4 puan almaları güzel. Şu andaki oyun, şampiyonluk yarışındaki rakiplerin geriside. Ama henüz çok erken. Sezon uzun."
-
36
-
37
-
38