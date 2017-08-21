Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi

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"Volkan gerçekten hatalı gol yedi. Haftaya da belki olacak. Trabzonspor da gereksiz bir penaltı yaptı. Ama bunlar hep olacak. Daha önce de oldu. Antrenörler, birlikte çalışıyor ve nasıl haftayı geçiriyorlar bilemiyorum. Ben olsam N'Doye’u değil, Rodallega’yı tercih ederdim."