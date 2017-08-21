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FUTBOL

Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:05:53

  • 1 Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi
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    Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe - Trabzonspor maçını değerlendirdi.

  • 2 Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi
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    NTV Spor'da konuşan Rıdvan Dilmen, hakem Ali Palabıyık'ın güzel bir yönetim sergilediğini, Burak Yılmaz'ın sakatlığının Trabzonspor'u etkilediğini, Van Persie'ye güvenilmeyeceğini, Fenerbahçe taraftarının barut gibi olduğunu söyledi. İşte Dilmen'in açıklamaları...

     

  • 3 Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi
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    "Sezonun nasıl geçeceğinin bir göstergesiydi bu 2 hafta. Deplasmanda tek kazanan takım Galatasaray. 2 maçta 6 puan alan tek takımın olması enteresan geldi bana. Normalde en az 2-3 takım olurdu herhalde..."

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  • 4 Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi
    4 | 38

    "Trabzonspor kazanamadığı maçlarda da kötü oynamadı. Özgeçmişlerine yakışmayacak bir istatistik diyebilirim. Savunmanın arkasına top atıp pozisyon bulma şansları var. Ersun Yanal’ın kadrosunda Rodallega üçüncü sıraya düşmüş durumda. Bugün Fenerbahçe’de de bir uyumsuzluk var. Fenerbahçe’nin yediği golleri görebiliyoruz."

  • 5 Rıdvan Dilmen, 2-2 biten Fenerbahçe-Trabzonspor maçını değerlendirdi
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    "Fenerbahçe sezona -4 puan ile başladı. 44 tane faulün olduğu bir maç izledik. Onlara rağmen kart düşüktü. Hakem pozisyonlara yakındı ve oynatmaya çalıştı. Bu maç sert bir maçtı. Böyle maçlar sert ve temaslı maçlar olur."

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