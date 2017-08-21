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FUTBOL

Fenerbahçe, Gustavo Gomez'i bitirdi

İtalyan gazeteci Gianluca Di Marzio, Fenerbahçe'nin Gustavo Gomez'i renklerine bağladığını açıkladı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 01:56:22 Güncelleme: 02:13:12

 

Son olarak Giuliano ve Roberto Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, stoper transferinde de mutlu sona ulaştı. Simon Kjaer'i 12.5 milyon Euro karşılığında Sevilla'ya satan sarılacivertliler, bu boşluğu Gustavo Gomez ile doldurdu.

Trabzonspor'un da ısrarla istediği Gomez için kulübü Milan'la görüşmelerde anlaşma sağlayan sarı lacivertli yönetim bordo-mavililere Giuliano'dan sonra bir transfer çalımı daha attı.

Gecenin bomba transfer haberini Gianluca Di Marzio da doğruladı. İtalyan gazeteci, Gustavo Gomez'in Fenerbahçe'yle imzaladığını iddia etti.

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