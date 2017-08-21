Beşiktaş, Domagoj Vida transferinde frene bastı

Lens, Negredo ve Medel gibi flaş yıldızlarla kadrosunu güçlendiren Beşiktaş’ta, transferde ağırlıklı gündem stopere takviyeydi ve liste başında yer alan isim de Domagoj Vida’ydı. Gazete Habertürk'ten Kartal Yiğit'in haberine göreyse 2-2’lik Kasımpaşa maçından sonra Siyah-Beyazlı yöneticilerin başkan Fikret Orman ile yaptıkları durum değerlendirmesinin ardından, rotanın orta saha transferine dönebileceği öğrenildi.

Puan kaybına rağmen Tosic’in etkili performansı ve mali tablonun da hesaba katılması, Kartal’ı stoper konusunda kararsız bıraktı. Kontratı 6 ay sonra bitecek olan Vida’ya bonservis ödemenin lüks olacağını düşünen yöneticiler, gerekirse devre arasında takviye yapılmasının daha uygun olacağı fikrini ortaya attı.





GÜNEŞ’LE GÖRÜŞECEK

Takımın yediği gollerde savunma hatası olmadığını düşünen yöneticilerin, Orman’a “Esas sorun orta sahada. Eskisi gibi üretken değiller. Geriye yardıma da gelmiyorlar” uyarısı yaptıkları kaydedildi. Kafası karışan Fikret Orman’ın, stoper yerine orta sahaya takviye isteyebileceği düşüncesiyle Şenol Güneş’le toplantı yapacağı öğrenildi. Tecrübeli teknik adamın isteğine göre transferde rota belirlenecek.

"TOSIC BÖYLE OYNARSA STOPERE GEREK YOK"

Beşiktaş’ta hukuk işlerinden sorumlu yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, Dusko Tosic’in Kasımpaşa maçındaki performansına hayran kaldı. Transferlerde etkin bir rol oynayan Mahmutyazıcıoğlu, “Kasımpaşa maçında takımın en iyisi Tosic’ti. Hem geride hem ileride iş yaptı. İlk golü hazırladı. Tosic böyle oynarsa stopere ihtiyaç yok” diye konuştu. Siyah-Beyazlı yönetici, sağ bek arayışlarının olmadığını da sözlerine ekledi.

CANER ERKİN SÜPER BAŞLADI

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Inter’den kiraladığı ancak talihsiz sakatlığı sebebiyle verim alamadığı Caner Erkin, yeni sezona harika bir start verdi. Yönetimin ‘yeni transfer’ gözüyle baktığı milli yıldız, Konya ve Antalya maçlarından sonra Kasımpaşa önünde de gol pası vererek; 3 resmi maçta 3 asiste ulaştı. Caner Erkin’in hırslı yapısı ve bitmek bilmeyen enerjisi de, sosyal medyada Beşiktaşlı taraftarların büyük beğenisini kazanıyor.