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Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi

Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:32:29

  • 1 Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi
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    Transferde hareketlı gunler geçiren Galatasaray, bir an önce sol beke iyi bir oyuncu almak istiyor.

  • 2 Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi
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    Fanatik'te yer alan habere göre bu pozisyon için önemli isimleri listesine alan Şarı-Kırmızılılar'ın, ani bir hamle yaparak rotayı Ingiltere Premier Ligi'nde Arsenal'in formasını giyen Kieran Gibbs'e çevirdi.

  • 3 Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi
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    Gibbs için Ingiliz ekibiyle görüşen Aslan'ın, bu transferi 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek bitirmeye planladığı bildirildi.

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  • 4 Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi
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    Alınan bilgiye göre Gibbs'in babası ve menaceri Erkut Söğüt'ün dün lstanbul'a geldiği, bugün de Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelerek, son pürüzleri çözecekleri bildirildi.

  • 5 Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi
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    SEZON SONUNDA BİTİYOR

    Eğer taraflar ortak noktada buluşursa 27 yaşındaki oyuncunun bu hafta Türkiye'ye gelerek imzayı atacağı ifade edildi.

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