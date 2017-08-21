FUTBOL
Galatasaray transfer haberleri - Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi
Galatasaray, Kieran Gibbs'in menajeri ve babasını İstanbul'a getirdi
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:32:29 | Güncelleme: 10:46:51
-
1
1
|
21
Transferde hareketlı gunler geçiren Galatasaray, bir an önce sol beke iyi bir oyuncu almak istiyor.
-
2
2
|
21
Fanatik'te yer alan habere göre bu pozisyon için önemli isimleri listesine alan Şarı-Kırmızılılar'ın, ani bir hamle yaparak rotayı Ingiltere Premier Ligi'nde Arsenal'in formasını giyen Kieran Gibbs'e çevirdi.
-
3
3
|
21
Gibbs için Ingiliz ekibiyle görüşen Aslan'ın, bu transferi 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyerek bitirmeye planladığı bildirildi.
-
4
4
|
21
Alınan bilgiye göre Gibbs'in babası ve menaceri Erkut Söğüt'ün dün lstanbul'a geldiği, bugün de Galatasaraylı yöneticilerle bir araya gelerek, son pürüzleri çözecekleri bildirildi.
-
5
5
|
21
SEZON SONUNDA BİTİYOR
Eğer taraflar ortak noktada buluşursa 27 yaşındaki oyuncunun bu hafta Türkiye'ye gelerek imzayı atacağı ifade edildi.
-
6
6
|
21
Mesut Özil'in menajerliğini de yürüten Söğüt'ün bu transferi bitirmek için kararlı olduğu öğrenildi.
-
7
7
|
21
2008'den beri Arsenal'in A Takımı'nda forma giyen İngiliz futbolcunun sözleşmesi sezon snunda bitiyor.
-
8
8
|
21
Teknik direktör Arsene Wenger'in yeni sezon planlarında bulunmayan Gibbs, ilk iki Premier Lig maçında da kadroya alınmadı.
-
9
9
|
21
A Takımda düşünülmeyen İngiliz sol bek, Arsenal'in B Takımı'nda bir maça çıktı.
-
10
10
|
21
POZİSYONA GÖRE YETİŞTİRİLDİ!
Tecrübeli futbolcu, futbola ilk olarak 2001 yılında Wimbledon Futbol Akademisi'nde başladı.
-
11
11
|
21
Arsene Wenger'in ekibi onu keşfederek 2004 yılında Arsenal'e kazandırdı.
-
12
12
|
21
Wenger ve kurmayları, sol bek pozisyonundaki sıkıntı nedeniyle altyapıda onu bu pozisyona odaklanarak yetiştirdi.
-
13
13
|
21
2008'de A Takım'a çıkan Gibbs, şu ana kadar İngiliz temsilcisiyle 137 maça çıktı ve rakip ağları 2 kez havalandırdı.
-
14
14
|
21
JUVENTUS AĞIRDAN ALIYOR
Galatasaray'ın sol bekteki asıl önceliği Juventus'un Ganalı oyuncusu Kwadwo Asamoah'tı.
-
15
15
|
21
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Asamoah için 3 milyon Euro bonservis bedeli teklif edildi.
-
16
16
|
21
Ancak Galatasaray, Juventus'tan istediği cevabı bir türlü alamadı.
-
17
17
|
21
İtalyanlar'ın Asamoah'ın yerine başka birini transfer etmesi halinde onun transferine izin verilecek olması, Galatasaray'ın da Gibbs'e yönelmesine neden oldu.
-
18
18
|
21
Öte yandan İtalya Ligi ilk hafta mücadelesinde Roma ile karşılaşan Atalanta, geçtiğimiz sezon Juventus'tan 2 yıllığına kiraladığı ancak bu sezon Juventus'un yeniden kadrosuna katmak istediği Leonardo Spinazzola'yı maç kadrosuna almadı.
-
19
19
|
21
Son şampiyon Juventus, eğer sol bek oyuncusu Spinazzola'yı yeniden kadrosuna katarsa, Galatasaray'ın uzun bir süredir ilgilendiği Kwadwo Asamoah ile yollarını ayırma kararı alacak.
-
20
20
|
21
Galatasaray, Asamoah ile anlaşmaya vardı ancak Juventus, Leonardo Spinazzola'yı transfer etmeden tecrübeli oyuncuyu bırakmak istemiyor.
-
21
21
|
21
Atalanta Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini'nin aldığı bu karar ise, Spinazzola'nın Juventus'a transfer olduğu şeklinde yorumlanıyor.