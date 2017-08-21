Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Aykut Kocaman'ın tercihi şaşırttı

6 | 19

Göztepe ve Vardar maçlarında iyi bir görüntü çizilmemesine rağmen kadronun uyumlu olduğunu söyleyen Kocaman, “İlk 9 haftada içeride oynayacağımız 3 maç Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş. Yani şampiyonluk adaylarıyla oynayacağız. Giuliano bir idmana katıldı, aramızda olamadı. Şu geçiş döneminde birbirini tanıyan uyumlu takımla çıkmak istedik” dedi.