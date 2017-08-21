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FUTBOL

Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Aykut Kocaman'ın tercihi şaşırttı

Aykut Kocaman'ın kadro tercihi şaşırtmaya devam ediyor!

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:34:35

  • 1 Aykut Kocaman'ın kadro tercihi şaşırtmaya devam ediyor!
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    Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yeni sezonun başlamasıyla birlikte özellikle kadro seçiminde şaşırtmaya devam ediyor... 

  • 2 Aykut Kocaman'ın kadro tercihi şaşırtmaya devam ediyor!
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    UEFA Avrupa Ligi’nde Vardar ile oynanan maçta sahaya sürdüğü 11 ile şaşırtan tecrübeli çalıştırıcının dün akşamki seçimleri yine dikkat çekti.

  • 3 Aykut Kocaman'ın kadro tercihi şaşırtmaya devam ediyor!
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    Özellikle Zenit ile birlikte Rusya’da sezonu erken açan ve hazır durumda olan Giuliano ile önceki günkü basın toplantısında hazır olduğunu söyleyen Soldado ilk 11'de yer almadı.

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  • 4 Aykut Kocaman'ın kadro tercihi şaşırtmaya devam ediyor!
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    Yerlerine Mehmet Topal ve Josef ikilisi ile varlık gösteremeyen Robin van Persie’nin takımda yer almasına özellikle taraftarlar maç öncesinde büyük tepki gösterdiler.

  • 5 Aykut Kocaman'ın kadro tercihi şaşırtmaya devam ediyor!
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    ‘UYUMLU TAKIMLA ÇIKMAK İSTEDİK!’

    Kadro seçimiyle ilgili olarak ise teknik direktör Aykut Kocaman maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayla bir kez daha herkesi şaşırttı... 

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