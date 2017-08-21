FUTBOL
Fenerbahçe - Trabzonspor maçında Aykut Kocaman'ın tercihi şaşırttı
Aykut Kocaman'ın kadro tercihi şaşırtmaya devam ediyor!
21 Ağustos 2017 Pazartesi, 10:34:35 | Güncelleme: 10:57:46
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman yeni sezonun başlamasıyla birlikte özellikle kadro seçiminde şaşırtmaya devam ediyor...
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UEFA Avrupa Ligi’nde Vardar ile oynanan maçta sahaya sürdüğü 11 ile şaşırtan tecrübeli çalıştırıcının dün akşamki seçimleri yine dikkat çekti.
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Özellikle Zenit ile birlikte Rusya’da sezonu erken açan ve hazır durumda olan Giuliano ile önceki günkü basın toplantısında hazır olduğunu söyleyen Soldado ilk 11'de yer almadı.
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Yerlerine Mehmet Topal ve Josef ikilisi ile varlık gösteremeyen Robin van Persie’nin takımda yer almasına özellikle taraftarlar maç öncesinde büyük tepki gösterdiler.
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‘UYUMLU TAKIMLA ÇIKMAK İSTEDİK!’
Kadro seçimiyle ilgili olarak ise teknik direktör Aykut Kocaman maç öncesinde yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamayla bir kez daha herkesi şaşırttı...
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Göztepe ve Vardar maçlarında iyi bir görüntü çizilmemesine rağmen kadronun uyumlu olduğunu söyleyen Kocaman, “İlk 9 haftada içeride oynayacağımız 3 maç Trabzon, Başakşehir ve Beşiktaş. Yani şampiyonluk adaylarıyla oynayacağız. Giuliano bir idmana katıldı, aramızda olamadı. Şu geçiş döneminde birbirini tanıyan uyumlu takımla çıkmak istedik” dedi.
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Aykut Kocaman'ın “Sadece bir idmanda bizimle oldu” diyerek 11’e almama sebebini açıkladığı Giuliano, “Üst düzeyde bir konsantrasyondayım. Hem fizik hem de mental olarak hazırım” dedi.
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TARAFTARDAN BÜYÜK ÖFKE
- Aykut Kocaman’ın elinde Ferrari var. Bir yere çarparım diye binmeye korkuyor. - Giuliano’yu oynatmayacaksan neden transfer ettik, manyak mıyız?
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- Topal ve Alper ne kadar katkı verecek ki sana? Giuliano tek bacağıyla oynasa ikisinin verdiği katkıdan daha fazla katkı sağlar.
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- Giuliano’yu oynatmayan şampiyonluğu satar.
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- Giuliano bu maçta ne kadar kötü oynarsa Alper’den daha az katkı sağlar ki? n Biz ne diye transfer yaptık?
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- Alex de Souza öyle bir efsanedir ki Aykut Kocaman'ı bile şampiyon yapmıştır.
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- Kameni yok, Soldado yok, Giuliano yok, Josef ile Topal niye sahada? Sabır testi galiba bu.
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- Oyun 1-1'ken Aykut Kocaman'ın korkup forvetsiz oynayıp, golü yedikten sonra forvet almasını hiçbir zaman unutmayacağız.
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- "Merhaba, ben Aykut Kocaman. Josef-Topal ikilisinden ve kalede Volkan'dan vazgeçemiyorum."
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- Guiliano Aykut Kocaman'ın sistemine uymuyordu tweetleri loading %88
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- Fenerbahçe teknik direktörüysen en iyi savunma hücumdur kardeşim.
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- Aykut Kocaman cesur ve adaletli hamleler yapmadığı sürece gözümde sıfırdır.
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- Aykut Kocaman savunma futbolu oynatır bütün felsefesi kaybetmemek üzerine kuruludur. O yüzden Alex'i ve Lens'i harcadı.