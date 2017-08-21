Konyaspor Gençlerbirliği maçı saat kaçta, ne zaman? Süper Lig

Konyaspor ile Gençlerbirliği, Süper Lig'in 2. hafta kapanış maçında karşı karşıya geliyor. Ligin ilk haftasında Trabzonspor'a deplasmanda 2-1 mağlup olan Konyaspor, sezona beraberlikle başlayan Gençlerbirliği'ni evinde konuk edecek. Peki, Konyaspor - Gençlerbirliği maçı saat kaçta, ne zaman başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

KONYASPOR - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇI SAAT KAÇTA, NE ZAMAN?

Mustafa Reşit Akçay yönetimindeki Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Konyaspor - Gençlerbirliği maçı 21 Ağustos Pazartesi günü saat 21.45'te başlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda ev sahini takımın seyircisiz oynayacağı maç beIN Sports kanalından canlı yayınlanacak.

Karşılaşmada Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler'in yardımcılıklarını Ali Saygın Ögel ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Dördüncü hakem ise Caner Ak olacak.

54. RANDEVU

Gençlerbirliği, Atiker Koyaspor ile 53 kez resmi maçta karşı karşıya geldi.

Kırmızı-siyahlılar, 53 maçın 20'sini kazanırken, 14 karşılaşmada Atiker Konyaspor'a kaybetti. Başkent ekibi, Konya temsilcisiyle 19 maçta berabere kalırken, rakip filelere 72 gol attı, kalesinde ise 47 gol gördü.

Başkent ekibi, Atiker Konyaspor'a karşı ligde toplam 30 kez puan mücadelesi verdi.

Konya ekibini 12 kez mağlup ederek hanesine 3 puan yazdırmayı başaran kırmızı-siyahlılar, 10 karşılaşmada ise berabere kaldı. Atiker Konyaspor'a ligde 8 kez kaybeden Gençlerbirliği, 49 gol attı, 31 gol yedi.

Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor'a ligde 15 kez konuk oldu.

Rakibini deplasmanda sadece 2 kez yenebilen, 6 maçta berabere kalan kırmızı-siyahlılar, 7 kez yenildi. Yeşil-beyazlı ekibe deplasmanda oynanan lig maçlarında 15 gol atan Gençlerbirliği, kalesinde ise 20 gole engel olamadı.

KONYASPOR, EVİNDEKİ İLK MAÇA SEYİRCİSİZ ÇIKIYOR

Atiker Konyaspor, Süper Lig'de yarın Gençlerbirliği'ni konuk edecek.

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmayı hakem Arda Kardeşler yönetecek.

Konyasporlu taraftarlar, takımlarının cezası nedeniyle müsabakayı statta takip edemeyecek. Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş ile oynadığı karşılaşmadaki saha olayları nedeniyle 5 maç seyircisiz oynama cezası alan yeşil-beyazlı ekip, maça taraftar desteğinden yoksun çıkacak.

Ligin ilk haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup olan Atiker Konyaspor, Gençlerbirliği'ni yenerek 3 puanı hanesine yazdırmaya çalışacak.

REKABETTE GENÇLERBİRLİĞİ ÜSTÜN

Süper Lig tarihinde iki takım arasında daha önce oynanan karşılaşmalarda Gençlerbirliği'nin üstünlüğü bulunuyor.

Ligde daha önce iki takım 30 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 12'sini Gençlerbirliği, 8'ini ise Atiker Konyaspor kazandı. Rekabette 10 müsabaka ise berabere bitti.

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