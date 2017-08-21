Neymar'dan Barcelona yönetimine: "Orada olmayı hak etmeyenler var..."

222 milyon Euro karşılığında Paris Saint-Germain'e transfer olarak futbol kamuoyunun odak noktası haline gelen Neymar'ın hedefinde Barcelona yönetimi var!

NEYMAR'DAN RESİTAL, PSG'DEN GOL ŞOV!

Brezilyalı yıldız, iki gol atıp iki de asist yaptığı ve 6-2 kazandıkları Toulouse maçının ardından basın mensuplarına konuştu.

Neymar, sıkıntılı günler geçiren eski kulübüyle ilgili gelen bir soruya şöyle yanıt verdi: "Barcelona'ya ilk geldiğimde, her şey güzel başlamıştı ama sonra... Barcelona'da, orada olmayı hak etmeyen yöneticiler var. Onlar adına üzülüyorum. Orada dört harika yıl geçirdim. Barcelona daha iyisini hak ediyor. Umarım Barcelona'da işler tekrar yoluna girer ve yeniden yarışmacı bir takım olurlar."

Neymar, Paris Saint-Germain formasıyla bir sonraki maçına Cuma günü Saint-Etienne karşısında çıkacak. (Goal)

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