Sevilla Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta? Şampiyonlar Ligi

Başakşehir, turu geçebilmek için Sevilla karşısında rövanş maçına çıkıyor. Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk buluşması 2-1’lik skorla Sevilla’nın üstünlüğüyle tamamlanan eşleşmenin rövanş maçı yarın oynanacak. Başakşehir, gruplara kalabilmek için kıyasıya mücadele edecek. Peki, Sevilla - Başakşehir maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Karşılaşmanın detayları haberturk.com'da...

Tarihinde ilk kez katıldığı Şampiyonlar Ligi'nde play-off turunda Sevilla ile mücadele eden Başakşehir, evinde oynadığı ilk maçtan 2-1 ayrıldı. Temsilcimiz, 2 farklı her galibiyette veya 2-1'in üzerindeki tüm tek farklı galibiyetlerde gruplara kalan takım olacak. Başakşehir'in karşılaşmayı 2-1 kazanması durumunda maç uzatmalara gidecek.

SEVİLLA - BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupanın kulüp düzeyindeki bir numaralı turnuvası olan Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalabilmek için zorlu rövanş maçına çıkacak olan Başakşehir, bu karşılaşmadan mutlu ayrılmak istiyor. Sevilla - Başakşehir maçı 22 Ağustos Salı günü saat 21.45'te başlayacak. Ramón Sánchez Pizjuán Stadyumu'nda heyecan dozu yüksek geçecek mücadele TRT 1 kanalından canlı olarak ekranlara gelecek.

BAŞAKŞEHİR'DE 2 EKSİK

Medipol Başakşehir'in bu maç öncesinde 2 eksiği bulunuyor.

Turuncu-lacivertlilerde, Slovenya kampında sol ayak bileği kırılan Aurelien Chedjou ile sakatlığı süren Egemen Korkmaz, Sevilla maçında forma giyemeyecek.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda oynadıkları Kardemir Karabükspor maçında ideal 11'inden 9 değişikliğe gitmiş ve oyuncularını Sevilla maçı için dinlendirmişti.

BAŞAKŞEHİR AVRUPA'DA 10 MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunun rövanş maçında yarın İspanya'nın Sevilla takımına konuk olacak Medipol Başakşehir, Avrupa kupalarında 10. maçına çıkacak.

Avrupa arenasında bugüne dek yaptığı 9 maçta 1 galibiyet, 5 mağlubiyet ve 3 beraberliği bulunan turuncu-lacivertliler, tarihinde ilk kez yer aldığı bu turda Sevilla'yı geçerek gruplarda yer almayı hedefliyor. Saat 21.45'te başlayacak karşılaşma TRT 1'den naklen yayınlanacak.

Tek galibiyetini bu sezon 3. ön eleme turunda Belçika temsilcisi Club Brugge karşısında sahasında oynadığı 2. maçta (2-0) elde eden Abdullah Avcı'nın ekibi, deplasmanda İspanyol rakibi önünde kazanmak istiyor.

Medipol Başakşehir, Sevilla'yı deplasmanda mağlup ederek Avrupa kupalarında dış sahadaki ilk galibiyetini de almaya çalışacak.

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR'İN TUR İHTİMALLERİ

Sahasında oynadığı ilk maçı 2-1 kaybeden Medipol Başakşehir, her türlü 2 farklı galibiyette turu geçecek. Turuncu-lacivertliler, 2-1'in üzerindeki tek farklı galibiyetlerde de turu geçen taraf olacak. 90 dakikanın Medipol Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlanması durumunda ise uzatma bölümüne geçilecek, burada da skorun değişmemesi halinde seri penaltı atışları kullanılacak.

Sevilla ise her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçen taraf olacak. İspanyol ekibine 1-0'lık mağlubiyet de tur için yeterli olacak.

AVRUPA KUPALARINDAKİ MAÇLAR

2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Hırvatistan ekibi Rijeka ile eşleşen turuncu-lacivertliler, rakibiyle İstanbul'da 0-0, deplasmanda da 2-2 berabere kalarak tarihinde ilk kez tur atlamıştı.

Play-off turunda ise Shakhtar Donetsk ile eşleşen turuncu-lacivertliler, evinde oynadığı ilk maçı 2-1, deplasmanda da 2-0 kaybetmişti.

2015-2016 sezonunda, ilk kez mücadele ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde Hollanda'nın AZ Alkmaar takımıyla eşleşen İstanbul ekibi, deplasmanda oynadığı maçta 2-0 mağlup olmuş, evinde de rakibine 2-1 yenilerek elenmişti.

Medipol Başakşehir, bu sezon 3. ön eleme turunda Club Brugge karşısında deplasmandaki ilk maçta 3-3 berabere kalmıştı.

Turuncu-lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında ise sahasında Sevilla'ya 2-1 mağlup olmuştu.

EN GOLCÜ İSİM VİSCA

İstanbul ekibi, Avrupa'da oynadığı 9 maçta fileleri 10 kez havalandırdı, kalesinde ise 15 gol gördü.

Turuncu-lacivertli takımın bu kulvarda en golcü ismi 3 gol atan Bosna Hersekli futbolcu Edin Visca oldu. Visca'yı, 2'şer golü bulunan Marcio Mossoro ve Eljero Elia takip ediyor.

Medipol Başakşehir'in diğer 3 golüne ise Doka, Emre Belözoğlu ve Adebayor imza attı.

Turuncu-lacivertli ekibin Avrupa kupaları tarihindeki ilk golünü, 2015-2016 sezonunda AZ Alkmaar ile yapılan ikinci maçta Brezilyalı futbolcu Doka, atmıştı.

SEVİLLA'NIN TÜRK TAKIMLARIYLA MAÇLARI

İspanyol ekibi Sevilla'nın, Türk takımları ile oynadığı 4 maçta 3 galibiyeti bulunuyor.

2005-2006 sezonunda Beşiktaş ile grup aşamasında karşı karşıya gelen Sevilla, sahasında oynadığı mücadeleyi 3-0 kazanmıştı.

2007-2008 sezonunda da Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile eşleşen Sevilla, İstanbul'da oynadığı maçtan 3-2 galip ayrılmıştı. İspanya'da ise normal süresi ve uzatma dakikaları Fenerbahçe'nin 3-2'lik üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada sarı-lacivertliler penaltılar sonucunda çeyrek finale yükselmişti.

Sevilla, bu sezon da Medipol Başakşehir'i İstanbul'da 2-1 yenmişti.

KADROSUNU YILDIZ İSİMLERLE GÜÇLENDİRDİ

Transferde şu ana kadar 60 milyon avrodan fazla bonservis bedeli ödeyen Sevilla, yeni sezon öncesi kadrosunu önemli isimlerle güçlendirdi.

Takımı Arjantinli çalıştırıcı Eduardo Berizzo'ya emanet eden Sevilla, İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City'de sözleşmesi sona eren ve teknik direktör Pep Guardiola'nın kadroda düşünmediği eski oyuncusu Jesus Navas'ın yanı sıra 30 yaşındaki Nolito'yu 9 milyon avro bonservis ödeyerek renklerine bağladı.

İspanyol temsilcisi, Luis Muriel'i 20, Fenerbahçe'den renklerine bağladığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer'i 13, Ever Banega'yı 9, Guido Pizarro'yu 6, Sebastien Corchia'yı ise 5 milyon avro karşılığında transfer etti.

Brezilyalı savunma oyuncusu Mariano'nun Galatasaray'a gitmesine izin veren Sevilla, Iborra'yı Leicester City'ye, Rami'yi Olympique Marsilya'ya, Vitolo'yu da Atletico Madrid'e gönderdi.