Beşiktaş, Oğuzhan Aydoğan'ı Karlsruher'e kiraladı

Süper Lig'de iki sezondur şampiyon olan Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ı Almanya 2. lig ekiplerinden Karlsruher'e kiraladığını resmen açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandı.
Oğuzhan Aydoğan'a başarılar dileriz."
Ağustos 2016'da 200 bin Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund altyapısından transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla sadece 1 maça çıkabişmişti.
- Karlsruher
- beşiktaş
- Oğuzhan Aydoğan
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