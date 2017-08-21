ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş, Oğuzhan Aydoğan, Karlsruher
FUTBOL

Beşiktaş, Oğuzhan Aydoğan'ı Karlsruher'e kiraladı

Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ı Karlsruher'e kiraladığını açıkladı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 14:22:08 Güncelleme: 14:24:51

Süper Lig'de iki sezondur şampiyon olan Beşiktaş, genç futbolcusu Oğuzhan Aydoğan'ı Almanya 2. lig ekiplerinden Karlsruher'e kiraladığını resmen açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;
"Profesyonel futbolcularımızdan Oğuzhan Aydoğan, Almanya'nın Karlsruher SC kulübüne 1 yıllığına kiralandı.

Oğuzhan Aydoğan'a başarılar dileriz."

Ağustos 2016'da 200 bin Euro bonservis bedeliyle Borussia Dortmund altyapısından transfer edilen 20 yaşındaki futbolcu, siyah-beyazlı formayla sadece 1 maça çıkabişmişti.

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER