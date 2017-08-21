Hamburg ve Schalke 04, Sinan Gümüş için kapışıyor

Galatasaray'da transfer hareketliliği bitmiyor. Sol beke Kwadwo Asamoah ve Keiran Gibbs'i gündemine alan Galatasaray'da bir de gidecek oyuncular gündem oluşturuyor. Sarı-kırmızılılardan ayrılmak istediğini açıklayan Sinan için uzun süredir masada olan Benfica devreden çıktı. Ancak 23 yaşındaki futbolcuya Almanya'dan iki kulüp talip oldu.

Almanya'da çıkan haberlere göre Nicolai Müller'in sahalardan 7 ay uzak kalacak olması sonrasında bu bölgeye takviye düşünen Hamburg'un listesinin ilk sırasında Sinan var. Öte yandan Schalke 04'ün de devrede olduğu ve iki kulübün de 6 milyon Euro gibi bir bonservis bedelini gözden çıkardığı öne sürüldü.

GOL SEVİNCİ SIRASINDA SAKATLANMIŞTI

Bundesliga'nın ilk haftasında Augsburg'la karşılaşan Hamburg'ta Nicolai Müller, 7. dakikada gol atmış ve 8. dakikada gol sevincİ yaşarken çapraz bağlarını koparmıştı. Alman yıldızın 7 ay sahalardan uzak kalacağı resmen açıklanmıştı.

Abendblatt-Infos'a göre Hamburg, Sinan Gümüş'ün menajerler tarafından önerildiğini ancak ilgilerinin bulunmadığını açıkladı.

ALTERNATİFİ HAZIR

Sinan Gümüş'ün ayrılması durumunda Kayserispor'dan ayrılan Welliton'a yönelecek. 30 yaşındaki futbolcu için Igor Tudor'un da onay verdiği öğrenildi. Brezilyalı oyuncu geçen sezon Kayserispor ile Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplamda 34 maçta forma giymişti. Welliton bu karşılaşmalarda 15 gol atarken 1 de asist yapmıştı.

CENK ERGÜN VE TUDOR AÇIKLAMIŞTI

Galatasaray Sportif Direktörü Cenk Ergün, geçen günlerde yaptığı açıklamada Sinan Gümüş'ün takımdan ayrılmayı düşündüğünü ve bu yönde bir talebinin olduğunu açıklamıştı. Ergün, isteklerinin Sinan'ın ayrılmasının olmadığını da eklemişti.



Igor Tudor da Süper Lig'in ilk haftasında oynanan Kayserispor maçında oyuna sonradan giren ve taraftarlardan ıslıklanarak tepki gören Sinan Gümüş'le ilgili olarak maç sonunda açıklamalar yapmış, bu tepkileri yersiz bulduğunu dile getirmişti.

sinan gümüş

galatasaray

Hamburg

schalke