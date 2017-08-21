Antalyaspor, Samir Nasri'yi transfer ettiğini resmen açıkladı - Samir Nasri kimdir?

Antalyaspor, Jeremy Menez'den sonra bir yıldızı daha bitirdi! Kırmızı-beyazlılar, daha önce Marsilya, Arsenal, Manchester City, Sevilla gibi dev kulüplerde forma giyen Samir Nasri'yi transfer ettiğini resmen duyurdu.

Antalyaspor'dan yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Kulübümüz, İngiltere'nin Premier Lig ekiplerinden Manchester City takımında forma giyen orta saha oyuncusu Samir Nasri ve kulübüyle yapılan görüşmeler sonucu anlaşmaya vararak 2 yıllık sözleşme imzalamıştır."

Tecrübeli futbolcu dün öğle saatlerinde Antalya'ya gelmiş ve kalabalık bir taraftar grubu tarafından karşılanmıştı. Nasri ayrıca dün oynanan ve 2-2 berabere biten Akhisar Belediyespor maçını da tribünlerde izlemişti.

SAMIR NASRI KİMDİR?

Samir Nasri, 26 Haziran 1987 tarihinde Fransa'nın Marsilya şehrinde dünyaya geldi. Marsilya takımının alt yapısında yetişen Nasri, 17 yaşındayken Marsilya ile profesyonel sözleşme imzaladı.

Daha ilk sezonunda Marsilya'da ilk 11'de forma giymeye başlayan Nasri, 13 maçta 1 gole imza attı ve dinamikliğiyle dikkatleri üzerine topladı. 2005-2006 sezonunda da 30 maçta forma giyerek yaşına göre oldukça iyi bir istatistik yakaladı.

2008 yılında İngiltere'nin önde gelen kulüplerinden Arsenal'e transfer oldu ve beklenen başarıyı verdi. Arsene Wenger'in dikkatini çeken Nasri, dönemin başarılı oyuncuları arasında yer aldı. Arsenal'de çıktığı 86 maçta 18 gol kaydeden Samir Nasri, yıldızını parlattı.

2011 yılının yaz döneminde Manchester City'e 25 milyon pound karşılığında transfer oldu ve henüz ilk maçında 3 asist yaptı. Manchester City'de çıktığı 124 maçta 18 gol kaydeden Nasri, 31 Ağustos 2016 tarihinde İspanya'nın Sevilla kulübüne kiralandı.

Fransa Milli Takımı'nda da forma giyen Samir Nasri, çıktığı 41 milli maçta 5 gol kaydetti.

Doğum tarihi: 26 Haziran 1987 (30 yaşında)

Doğduğu il: Marsilya/ Fransa

Boyu: 1,77 m

Uyruğu: Fransa

Mevki: Orta saha merkez, sol kanat, sağ kanat

Ayak: Sağ ayak

Milli takım performansı: 41 maç 5 gol

Güncel piyasa değeri: 16 milyon €

Oynadığı takımlar: Marsilya, Arsenal, Manchester City, Sevilla

Son sezon performansı: 31 maç 3 gol 3 asist 8 sarı kart

Samir Nasri

Samir Nasri kimdir?

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