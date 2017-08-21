Niasse Fenerbahçe'ye doğru - Oumar Niasse kimdir? Fenerbahçe transfer haberleri

Roberto Soldado'yu kadrosuna katan Fenerbahçe, bir forvet oyuncusunu daha transfer etmek üzere. BBC yazarı ve programcısı Oluwashina Okeleji'nin iddiasına göre; sarı-lacivertliler, Everton'dan Oumar Niasse'yi kadrosuna katmak üzere.

2013/2014 sezonunda Akhisar Belediyespor'da forma giyen Niasse, 5 milyon 500 bin euro karşılığında Lokomotiv Moskova'ya transfer olmuştu. Rusya'da yıldızını parlatan Senegalli oyuncu, 2015/2016 sezonunun ortasında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Everton'ın yolunu tutmuştu.

Niasse, Everton'da hayal kırıklığı yaratınca geçen sezon Hull City'ye kiralandı. Bu sezon tekrar Everton'a dönen futbolcunun Fenerbahçe'ye transfer olacağı belirtildi.

Vardar mağlubiyetinin ardından transferde hızlanan Fenerbahçe'nin Gustavo Gomez, Emre Mor ve Oumar Niasse'yi kadrosuna katmak istediği öğrenildi.

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OUMAR NIASSE KİMDİR?

Oumar Niasse, 19 Nisan 1990 tarihinde Senegal'in Dakar şehrinde dünyaya geldi. Küçük yaşlarda bozuk sahalarda ve zor şartlarda top kontrolünü iyi yapması, hızı ve tekniği ile ülkesindeki futbol kulüplerinin dikkatini çekti.

Futbola Ouakam takımında başlayan Niasse, 2008 yılına kadar burada amatör olarak forma giydi. 2008 yılının kış döneminde yine bu takımda profesyonel olan Niasse, 15 Ağustos 2013 tarihinde 350 bin Euro karşılığında 2 yıllığına Akhisar Belediyespor ile anlaştı.

Çıktığı 40 maçta 15 gol kaydeden Oumar Niasse, Türkiye'de tanınan bir futbolcu haline geldi ve 2014'te Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımına transfer oldu. Lokomotiv Moskova'da 28 maçta forma giydi ve 12 gol attı.

2016 yılında 18 milyon Euro karşılığında İngiltere'nin köklü kulüplerinden Everton'a transfer olan Niasse'nin adı günümüzde Fenerbahçe ile anılıyor.

Tam adı: El Hadji Baye Oumar Niasse

Doğum tarihi: 18 Nis 1990

Doğum yeri: Dakar / Senegal

Yaş: 27

Boy: 1,82 m

Mevki: Forvet

Ayak: Sağ

Sözleşme bitiş tarihi: 30.06.2020

Oumar Niasse kimdir?

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