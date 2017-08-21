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FUTBOL

Emre Mor, Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı

21 Ağustos 2017 Pazartesi, 23:35:44

  • 1 Emre Mor, Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı
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    Borussia Dortmund'da futbol yaşamını sürdüren temsilcimiz Emre Mor, menajeri Muzzi Özcan ile tüm bağlarını kopardı. 

  • 2 Emre Mor, Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı
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    Genç yıldız adayının, arasının çok iyi olduğu menajer Özcan ile yollarını neden ayırdığı tartışma konusu oldu.

  • 3 Emre Mor, Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı
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    Hürriyet'in haberine göre; kariyerini Türkiye'de sürdürmek istemeyen Emre Mor, Özcan'ın Süper Lig ekipleriyle temas kurmasından rahatsız oldu. 

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  • 4 Emre Mor, Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı
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    Kariyerine Avrupa'nin büyük liglerinde devam etmek isteyen genç oyuncu, Inter temaslarının kesilmesi ile de hayal kırıklığına uğradı.

  • 5 Emre Mor, Muzzi Özcan'la yollarını ayırdı
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    Emre Mor'un Inter transferinin menajer ücretindeki anlaşmazlıklardan dolayı gerçekleşmediği ifade ediliyor. 

     

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