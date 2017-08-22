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Manchester City ile Everton yenişemedi

İngiltere Premier Lig'in ikinci haftasında Manchester City, konuk ettiği Everton ile 1-1 berabere kaldı

22 Ağustos 2017 Salı, 01:25:45 Güncelleme: 01:27:37

İngiltere Premier Lig'de ikinci haftanın kapanış maçında Manchester City, ağırladığı Everton ile 1-1 berabere kaldı.

Ligin ikinci hafta maçında Manchester City, Everton'ı konuk etti.

Manchester şehrindeki Etihad Stadı'nda oynanan karşılaşmada Everton, 35. dakikada yıldız futbolcusu Wayne Rooney'nin attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibinde Kyle Walker, 44. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı. İlk yarı, Everton'ın 1-0 üstünlüğüyle geçildi.

İkinci yarıda risk alan Manchester City, 82. dakikada Raheem Sterling'in fileleri havalandırmasıyla skoru 1-1'e getirdi. Everton'da Morgan Schneiderlin 88. dakikada ikinci sarıdan kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı. Karşılaşmada başka gol olmayınca, müsabaka 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

Bu sonuçla, Manchester City ligde 4 puanla beşinci, Everton aynı puanla sekizinci sırada yer aldı.

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