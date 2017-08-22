Abdullah Avcı, Sevilla maçı öncesi konuştu

Gazete Habertürk'ün haberine göre, Şampiyonlar Ligi Play Off Turu’nda 2-1’lik yenilginin rövanşında bugün Sevilla’ya konuk olacak Medipol Başakşehir’de teknik direktör Abdullah Avcı açıklamalarda bulundu. Başarılı çalıştırıcı, skor dezavantajını lehlerine çevirmek için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını belirterek “İlk maçta bu seviye için zaman zaman basit hatalarla kaybettik. Şimdi yeni bir gün. Maç 0-0 başlayacak. Avantajımızı oyun aklıyla sonuna kadar kullanacağız. Oyun içindeki gelişmeler oyunun içinde başka bir oyunu getirecektir. Avrupa Ligi garanti olsa da Şampiyonlar Ligi’nin içinde olmak en büyük hayalimiz. Bunu da sonuna kadar zorlamak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

''HEDEF HER ZAMAN BURADA OLMAK''

Avcı hedeflerinin Avrupa kupalarına istikrarlı bir şekilde katılmak olduğunun altını çizerek sözlerini şöyle noktaladı: “Uluslararası seviyede ne kadar oynayabilirsek o kadar iyi. Her sene buralarda olmak istiyoruz. Her sene bu seviyede maç oynayabilmek bizim için en önemli hedeflerden bir tanesi. Rakibimiz ligdeki Espanyol maçında ciddi bir rotasyona gitti. Bizi çok kolay görmüyorlar, hocaları da söyledi. İlk maçta geçişlerde çok top kaybettik. Topu kaybetmeyen bir takıma karşı topun peşinde fazla koşmak çok sağlıklı olmuyor. Oyun gücümüzü sahaya yansıtacağız. Umarım karşılığını alırız.”

BABACAN: ''TECRÜBELİ OYUNCULARIMIZ VAR''

Abdullah Avcı ile birlikte basın toplantısına katılan M.Başakşehir’in kalecisi Volkan Babacan, ''İlk maçta takım disiplinimizi hiç kaybetmedik. Yarın (bugün) aklımızı, hırsımızı ve özellikle enerjimizi maç boyunca sahaya yansıtacağız. Umarım Şampiyonlar Ligi’ne kalan taraf biz oluruz. Kulüp olarak Avrupa’da tecrübesiz olsak da bu turnuvalarda oynama tecrübesi yüksek futbolculardan kurulu bir takımız. Şampiyonlar Ligi’ne kalabilmek için elimizden geleni yapacağız.'' dedi.