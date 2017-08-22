Fenerbahçe'de kale çöktü

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Özellikle Mehmet Topal’ın Kaptan’la yakından ilgilendiği görülürken; Sarı-Lacivertli diğer oyuncular, “Kendini bu kadar fazla suçlama. Eğer bu maçta kayıp yaşadıysak bunun tek sorumlusu sen değilsin. Moralini bozma, eleştirileri de kafana takma. Biz bir takımız ve sen bizim kaptanımızsın. Kulağını dış dünyada kapatıp sadece işine odaklan” tavsiyesinde bulunup Demirel’e moral verdi.