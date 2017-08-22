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FUTBOL

Fenerbahçe'de kale çöktü

Bir devin çöküşü...

22 Ağustos 2017 Salı, 10:13:45

Yıllardır kalecileri performanslarıyla lige damgasını vuran Fenerbahçe'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.

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    Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, 16. senesini geçirdiği Sarı-Lacivertli kulüpte kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yapan 36 yaşındaki eldiven, uzun yıllar sonra Kadıköy’de ilk kez protesto edildi.

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    7 MAÇTA 6 HATALI GOL

    Bu sezon 7 maçta 6 hatalı gol yiyen ve taraftarların ıslıklarına maruz kalan Volkan Demirel dibi gördü. Fenerbahçe’nin sembol isimlerden biri olan Volkan demirel, kariyerinin son demlerinde mum misali eriyor.

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    Juventus Bükreş: 2 hatalı gol

    Sporting Lizbon: 1 hatalı gol

    Monaco: 1 hatalı gol

    Göztepe: 1 hatalı gol

    Trabzonspor: 1 hatalı gol 

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    OLCAY'DAN YEDİĞİ GOL SON NOKTA OLDU

    Sarı-Lacivertli kulüpte performansı her geçen gün daha da kötüye giden 36 yaşındaki eldiven, bu sezona ise çok kötü başladı. Hazırlık dönemi dahil oynadığı 7 maçta 6 hatalı gol giyen Demirel’in Trabzonspor önünde özellikle Olcay’dan yediği gol bardağı taşırdı. 

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    Uzun yıllar sonra Kadıköy’de ilk kez protesto edilen Kaptan, top ayağına her geldiğinde taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kaldırdığı Fenerbahçe’de bir dönem efsaneyken hüsrana dönüşen Volkan, maçtan sonra ise adeta dağıldı.

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YORUMLAR 2
  • Misafir 19 dakika önce
    ENKE Yİ ALSINLAR
  • Misafir 1 saat önce
    GÖZLERİ PEK SEÇMİYOR OLABİLİRMİ
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