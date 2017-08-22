FUTBOL
Fenerbahçe'de kale çöktü
Bir devin çöküşü...
22 Ağustos 2017 Salı, 10:13:45 | Güncelleme: 10:32:16
Yıllardır kalecileri performanslarıyla lige damgasını vuran Fenerbahçe'de bu sezon büyük hayal kırıklığı yaşanıyor.
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Gazete Habertürk'ten Ahmet Selim Kul'un haberine göre, 16. senesini geçirdiği Sarı-Lacivertli kulüpte kariyerinin en kötü sezon başlangıcını yapan 36 yaşındaki eldiven, uzun yıllar sonra Kadıköy’de ilk kez protesto edildi.
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7 MAÇTA 6 HATALI GOL
Bu sezon 7 maçta 6 hatalı gol yiyen ve taraftarların ıslıklarına maruz kalan Volkan Demirel dibi gördü. Fenerbahçe’nin sembol isimlerden biri olan Volkan demirel, kariyerinin son demlerinde mum misali eriyor.
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Juventus Bükreş: 2 hatalı gol
Sporting Lizbon: 1 hatalı gol
Monaco: 1 hatalı gol
Göztepe: 1 hatalı gol
Trabzonspor: 1 hatalı gol
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OLCAY'DAN YEDİĞİ GOL SON NOKTA OLDU
Sarı-Lacivertli kulüpte performansı her geçen gün daha da kötüye giden 36 yaşındaki eldiven, bu sezona ise çok kötü başladı. Hazırlık dönemi dahil oynadığı 7 maçta 6 hatalı gol giyen Demirel’in Trabzonspor önünde özellikle Olcay’dan yediği gol bardağı taşırdı.
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Uzun yıllar sonra Kadıköy’de ilk kez protesto edilen Kaptan, top ayağına her geldiğinde taraftarların ıslıklarına maruz kaldı. 5 Süper Lig, 2 Türkiye Kupası, 2 Süper Kupa kaldırdığı Fenerbahçe’de bir dönem efsaneyken hüsrana dönüşen Volkan, maçtan sonra ise adeta dağıldı.
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İÇİNE KAPANDI, TEK KELİME DAHİ ETMEDİ
Trabzon maçının ardından soyunma odasında sessizlik hakimdi... Son 30 dakikadaki baskılı futbola rağmen galibiyet gelmezken; her iki golde de hatası olan Volkan Demirel’in ağzını bıçak açmadı.
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Takım arkadaşlarıyla tek kelime dahi konuşmayan ve içine kapanan tecrübeli eldiveni diğer oyuncular teselli etti.
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Özellikle Mehmet Topal’ın Kaptan’la yakından ilgilendiği görülürken; Sarı-Lacivertli diğer oyuncular, “Kendini bu kadar fazla suçlama. Eğer bu maçta kayıp yaşadıysak bunun tek sorumlusu sen değilsin. Moralini bozma, eleştirileri de kafana takma. Biz bir takımız ve sen bizim kaptanımızsın. Kulağını dış dünyada kapatıp sadece işine odaklan” tavsiyesinde bulunup Demirel’e moral verdi.
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KAMENI'DEN DE UMUT YOK
Volkan’ın alternatifi yeni transfer Carlos Kameni de hayal kırıklığı yarattı... Avrupa Ligi’nde Vardar’la oynanan ve 2-0 kaybedilen maçta 2 golde de hatası bulunan Kamerunlu eldiven de pek güven vermezken; kaleci antrenörü Murat Öztürk’le durum değerlendirmesi yapıldı.
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Teknik direktör Aykut Kocaman’ın Vardar rövanşı öncesi hem Öztürk’le hem her iki kaleciyle geniş kapsamlı bir konuşma yapacağı belirtildi.
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Fenerbahçe, oynadığı son 13 resmi maçta da kalesini gole kapatamadı. 13 Tel tel dökülen Volkan Demirel, forma giydiği son 11 resmi maçın hepsinde gol yedi.
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Kanarya, Kadıköy’de sahne aldığı son 8 resmi maçta rakiplerine gol şansı tanıdı.