Küskün Rodallega Malatya yolunda

Habertürk Spor'un haberine göre; Burak Yılmaz’ın gelmesiyle bir anda üçüncü forvet konumuna düşen Rodallega, F.Bahçe maçında yedek kalmasının ardından Trabzon ile bağlarını kopardı. Sosyal medya hesaplarından ‘Trabzonspor’ ibaresini kaldıran Kolombiyalı golcünün, ayrılmayı kafasına koyduğu ve Yeni Malatya ile anlaştığı kaydedildi.

SOSA BİTİYOR

Trabzon, her konuda anlaşma sağladığı Sosa transferini bitirmek için Milan’ı bekliyor. 32 yaşındaki ‘maestro’ için fiyat isteyen ve uygun bir bonservis ücreti bekleyen Bordo-Mavililer aradaki ufak pürüzleri de halledip Sosa’yı Trabzon’a getirecek.