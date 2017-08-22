Rooney 200. gole ulaşan ikinci isim oldu

İngiliz futbolunun son dönemde yetiştirdiği en büyük yıldızlardan biri olan Wayne Rooney, Premier Lig kariyerinde 200 gole ulaşarak önemli bir başarıya imza attı. Manchester United'ın 13 yıl formasını giydikten sonra eski takımı Everton'a dönen Rooney, Manchester City deplasmanında attığı golle 2002-2003 sezonundan bu yana 462 maçta forma giydiği Premier Lig'de ikinci kez dalya yaptı.

200 GOLE ULAŞTI

Rooney, İngiliz futbolunun efsane isimlerinden biri olan Alan Shearer'dan sonra 200 gole ulaşan ikinci oyuncu oldu. 1988-2006 yılları arasında üç İngiliz ekibinde forma giyen Shearer, 441 karşılaşmada 260 gol atmıştı. 31 yaşındaki futbolcu, Premier Lig'deki 50'nci, 150'nci ve 200'üncü gollerini Manchester City'ye attı. Rooney, 50'nci golünü 2006 yılında, 150'nci golünü 2012 yılında, 200. golünü de dün Manchester ekibinin filelerine göndererek ilginç bir istatistiğin sahibi oldu.

16 YILDIR PREMIER LİG'DE

Rooney, Premier Lig maçlarında 14 golle en fazla Newcastle United karşısında skor üretti. Yıldız futbolcu, Aston Villa'ya 13, Londra ekipleri Tottenham'a, Arsenal ve West Ham United'a ise 11'er gol attı. 200 golünün 21'ini kafayla, 153'ünü sağ, 26'sını da sol ayakla kaydeden Rooney, 20'si penaltı atışından olmak üzere 173 golünü de ceza alanı içinden ağlara gönderdi. Bu sezon ligin ilk iki haftasında rakip fileleri havalandıran Rooney, 16 yıldır forma giydiği Premier Lig'de en parlak dönemini 27 gol attığı 2011-2012 ve 26 golle tamamladığı 2009-2010 sezonlarında yaşadı.

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