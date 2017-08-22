''PSG, Mbappe'yi kiralamak istiyor''

Bu sezon Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'tan sıkça gördüğümüz 'Önce kirala, sonra satın al' taktiğini Fransız devi Paris Saint-Germain'de örnek aldı.

Sky Sports'un haberine göre, Neymar'ı 222 milyon Euro'ya transfer eden fakat bu transferde oyuncunun fesih bedelini oyuncuya verip, Neymar'a ödettiği için FFP'ye takılmayan PSG, UEFA'nın dikkatini çekmişti. Benzer bir durumu Mbappe transferin de yapmak isteyen PSG, daha fazla dikkat çekmemek adına Kylian Mbappe'ye kiralamaya karar verdi.

Oyuncuyu kadrosuna katmak isteyen Paris Saint-Germain, Fransız yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayıp kadrosuna katacak. Kylian Mbappe, geçtiğimiz sezon Monaco formasıyla 44 maça çıktı ve 26 gol kaydetti.