Gomis'e destek yağdı

Galatasaray’ın futbolcusu Gomis ile ilgili ırkçılık ifadeler kullanan Hakan Hepcan’a tepki yağıyor.
Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Gomis'e destek verdi.
Nouma şu ifadeleri kullandı: “Herkes bir haddini bilsin, benim de rengim siyah, Gomis'in ya da benim suratıma “maymun” desenize var mı o yürek?"
Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Zokora ise Gomis'in fotoğrafını paylaşarak "Galatasaray'ın 'siyahi yıldızı' Gomis" yazdı.
Futbolcuların dışında farklı renklere gönül vermiş birçok taraftar, Bafetimbi Gomis için destek mesajları attı.