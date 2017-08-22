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FUTBOL

Gomis'e destek yağdı

22 Ağustos 2017 Salı, 13:32:59

  • 1 Gomis'e destek yağdı
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    Galatasaray’ın futbolcusu Gomis ile ilgili ırkçılık ifadeler kullanan Hakan Hepcan’a tepki yağıyor.

  • 2 Gomis'e destek yağdı
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    Beşiktaş'ın efsane futbolcusu Pascal Nouma, sosyal medya hesabından Gomis'e destek verdi.

  • 3 Gomis'e destek yağdı
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    Nouma şu ifadeleri kullandı: “Herkes bir haddini bilsin, benim de rengim siyah, Gomis'in ya da benim suratıma “maymun” desenize var mı o yürek?"

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  • 4 Gomis'e destek yağdı
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    Bir dönem Trabzonspor'da oynayan Zokora ise Gomis'in fotoğrafını paylaşarak "Galatasaray'ın 'siyahi yıldızı' Gomis" yazdı.

  • 5 Gomis'e destek yağdı
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    Futbolcuların dışında farklı renklere gönül vermiş birçok taraftar, Bafetimbi Gomis için destek mesajları attı.

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