Ahmet Çakar Hakan Hepcan'a Şerefsiz Dedi !

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programına canlı telefon bağlantısı ile katılan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet için Galatasaraylılardan özür diledi.
Bu sırada Ahmet Çakır, Hakan Hepcan'a ağır sözlerle yüklendi. Çakır, Hepcan'a, "Sen ırkçı bir şerefsizsin. Beni mahkemeye vermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin" dedi. Bu sözlerin ardından Hepcan yayını terketti.
- Ahmet Çakar
- hakan hepcan
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