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Ahmet Çakar
FUTBOL

Ahmet Çakar Hakan Hepcan'a Şerefsiz Dedi !

Ahmet Çakar Hakan Hepcan'a, "Sen ırkçı bir şerefsizsin"

Derin Futbol programına telefon ile katılan Hakan Hepcan, Ahmet Çakar ile tartıştı. Ahmet Çakar, Gomis hakkında attığı tweet için, Hepcan'a "Sen ırkçı bir şerefsizsin." dedi

22 Ağustos 2017 Salı, 13:44:12 Güncelleme: 13:47:37 HABERTURK.COM

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Derin Futbol programına canlı telefon bağlantısı ile katılan sosyal medya fenomeni Hakan Hepcan, Galatasaraylı futbolcu Bafetimbi Gomis hakkında attığı tweet için Galatasaraylılardan özür diledi.

Bu sırada Ahmet Çakır, Hakan Hepcan'a ağır sözlerle yüklendi. Çakır, Hepcan'a, "Sen ırkçı bir şerefsizsin. Beni mahkemeye vermezsen şerefsiz oğlu şerefsizsin" dedi. Bu sözlerin ardından Hepcan yayını terketti.

  • Ahmet Çakar
  • hakan hepcan
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