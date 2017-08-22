Çaykur Rizespor, F.Bahçe'den Yiğithan Güveli'yi istiyor

Lige 2 galibiyetle iyi başlangıç yaptıklarını belirten Çaykur Rizespor Kulüp Başkanı Hasan Kemal Yardımcı, önlerinde daha çok kazanmaları gereken maç olduğunu ve rehavete kapılmamaları gerektiğini uyarısında bulundu. Transfer çalışmalarını sürdürdüklerini ve 10 numara bir oyuncu almayı planladıklarını belirten Yardımcı, "Bu konuda çok ince eleyip sıkı dokuyoruz. Bu benim de ilk transferim olacak. Dolayısıyla başkanın ilk transferi çok önemli ve mahcubiyet yaşamak istemiyorum. Bu transfer yabancı olursa kadromuzdan birini çıkarmamız gerekiyor. Yerli oyuncuda bakıyoruz. Alacağımız oyuncu herkesi mutlu edecek. Bundan kimsenin endişesi olmasın. Transfer olsun diye oyuncu almayacağız. Teknik direktörümüz bize 'kadromuz bizi üst lige taşır ama 10 numara bir oyuncu ile işi garantiye alalım' dedi. Bu yönde çalışmamız sürüyor.'' dedi.



AZİZ YILDIRIM İLE GÖRÜŞTÜ

Transfer konusunda Fenerbahçe Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım ile görüştüğünü açıklayan Yardımcı, "Fenerbahçeli Yiğitcan'ın transferi için Aziz Yıldırım ile görüştüm. Kendisi Milan'da bir oyuncu baktığını ve futbolcunun durumu ile ilgili bilgi alıp döneceğini söyledi. Fenerbahçe bu oyuncuyu bize verecek. Transfere sıcak bakıyorlar ve teklifimizi değerlendiriyorlar. Aykut hoca ile Hikmet hocamız bu konuda görüşüyor. Bu durumu netleştireceğiz. Bunun yanında Atiker Konyaspor'dan Halil İbrahim'i hocamız istedi. Bende onu almak istiyorum. Konya yönetimi ile görüşeceğim. Yerli kadromuzda eksiklik var. Bu eksiği Rizeli oyuncularla kapatmaya çalışıyoruz. Bizim yerli kadromuzun daha esaslı olması lazım. Önümüzde uzun bir lig var. Sakatlık olabiliyor. Biz işimizi sağlama almak istiyoruz. Birinci lig bütçesini zorlayarak istediğimiz oyuncuları alacağız." dedi.

"SADECE TRABZONSPOR KULÜBÜ ARAMADI"

Başkanlık görevine geldikten sonra Türkiye'deki spor kulüplerinin başkan ve yöneticileri ile teknik adamlarının kendisini tebrik için aradığını ifade eden Yardımcı, "Sadece aramayan Trabzonspor başkanı oldu. Komşu ilimiz arasaydı iyi olurdu. Ama aramadılar. Aramadı diye de üzülmüyoruz. Arasaydılar şık olurdu." ifadelerini kullandı.

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