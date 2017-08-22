Fenerbahçe, Sosa ve Gomez için Milan'la görüşüyor

Fenerbahçeli yöneticiler, Gustavo Gomez ve Jose Sosa transferleri için İtalya'da!

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ve Gustavo Gomez'in menajerliğini yapan Augusto Parajam, transfer görüşmesi yapmak için Milan'ın kulüp binasına giriş yaptılar.

Bilindiği üzere Jose Sosa ve Gustavo Gomez, AC Milan tarafından kadro dışı bırakılmış ve antrenmanlara girişi yasaklanmıştı. Bu iki oyuncuyla Trabzonspor da ilgileniyor.