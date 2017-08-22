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FUTBOL

Fenerbahçe, Sosa ve Gomez için Milan'la görüşüyor

''Gomez ve Sosa için görüşme başladı''

Fenerbahçeli yöneticiler, Jose Sosa ve Gustavo Gomez transferini bitirmek için AC Milan kulüp binasına gittiler.

22 Ağustos 2017 Salı, 16:41:29 Güncelleme: 17:23:14

Fenerbahçeli yöneticiler, Gustavo Gomez ve Jose Sosa transferleri için İtalya'da!

Fenerbahçe Asbaşkanı Şekip Mosturoğlu, Fenerbahçe İdari Menajeri Hasan Çetinkaya ve Gustavo Gomez'in menajerliğini yapan Augusto Parajam, transfer görüşmesi yapmak için Milan'ın kulüp binasına giriş yaptılar. 

Bilindiği üzere Jose Sosa ve Gustavo Gomez, AC Milan tarafından kadro dışı bırakılmış ve antrenmanlara girişi yasaklanmıştı. Bu iki oyuncuyla Trabzonspor da ilgileniyor. 

 

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YORUMLAR 13
  • Misafir 11 dakika önce
    şekip mosturoğlu kendini çoğaltmış galiba 2 vasıfla gitmiş binaya
  • Misafir 13 dakika önce
    Trabzon alir bunlari
  • Misafir 14 dakika önce
    Haydee FENER.
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