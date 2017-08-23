Sevilla - Başakşehir maç özeti! Medipol Başakşehir, Şampiyonlar Ligi'nden elendi

Teşekkürler Başakşehir... Temsilcimiz, Şampiyonlar Ligi'ne veda ettiği maçta oynadığı futbolla gururlandırdı...

Turuncu-Lacivertliler, Şampiyonlar Ligi play-off turunda ilk maçta 2-1 yenildiği maçın rövaşında Sevilla ile deplasmanda 2-2 berabere kaldı. Devler Ligi'ne veda eden Medipol Başakşehir yoluna UEFA Avrupa Ligi gruplarında devam edecek.

Karşılaşmaya çok iyi başladık! Başakşehir, 17. dakikada Elia'nın attığı golle Ramon Sanchez Pizjuan'da 1-0 öne geçmeyi başardı. Mücadelenin ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Sevilla 53. dakikada Escudero'nun attığı golle durumu eşitledi. 76. dakikada Ben Yedder, Sevilla'yı 2-1 öne geçiren golü kaydetti. Ancak Başakşehir pes etmedi. 83. dakikada Edin Visca durumu 2-2 yaptı. Bu golden sonra Başakşehir bastırdı, Sevilla kapandı.

90'DA DİREKTEN DÖNDÜ!

89. dakikada seri çalımlarla ceza sahası içerisine girmeye çalışan Emre Belözoğlu'nu Clement Lenglet durdurdu. Herkes nefesini tuttu, Emre'nin kullandığı frikikte top direkten geri döndü.

Uzatma dakikalarında Başakşehir yine bastırdı ancak süre yeterli olmadı. 2-2 biten mücadelenin ardından Devler Ligi'ne veda eden Medipol Başakşehir, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

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İLK YARIDAN POZİSYONLAR

2. dakikada Banega'nın ara pasında ceza sahasında topla buluşan Correa'nın vuruşunda, kaleci Volkan Babacan güzel bir kurtarışla pozisyonu önledi.

3. dakikada sağ kanattan gelişen Sevilla atağında, Ben Yedder'in yerden sert vuruşunda, top kale direğinin yanından auta çıktı.

4. dakikada Medipol Başakşehir sağ taraftan maçtaki ilk korner atışını kazandı. Emre Belözoğlu'nun kullandığı kornerde ceza sahasında iyi yükselen Epureanu topa kafayı vurdu. Meşin yuvarlak kale direğinin üzerinden auta gitti.

14. dakikada Sevillalı futbolcu Mercado'nun ceza sahası dışından sert vuruşunda, top yan direkten oyun alanına döndü.

17. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağ kanattan Adebayor'un geliştirdiği atakta, kale çizgisine kadar inen Caicara'nın pasında Elia, topu ağlara gönderdi: 0-1

38. dakikada ceza sahası dışından sol çaprazdan Sevilla adına Banega'nın kullandığı serbest vuruşta, top üstten auta gitti.

44. dakikada Ben Yedder'in ortasında kalesini terkeden Volkan Babacan, ceza sahasında Mercado'dan önce topu tutup, önemli bir pozisyonu engelledi.

— İstanbul Başakşehir (@ibfk2014) August 22, 2017

MAÇTAN NOTLAR

UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanş maçında deplasmanda İspanya'nın Sevilla takımı ile karşılaşan Medipol Başakşehir, ilk maçtaki 11'i ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Sevilla maçını düşünerek Süper Lig'deki Kardemir Karabükspor karşılaşmasında dinlendirdiği futbolcularını İspanyol ekibi karşısında sahaya sürdü. Avcı, İstanbul'da oynadıkları maçtaki 11'i Sevilla'da da tekrarladı. Medipol Başakşehir'de son Kardemir Karabükspor maçına nazaran 9 oyuncunun değiştiği, sadece kaleci Volkan Babacan ve defans oyuncusu Epureanu'nun yerlerini koruduğu görüldü.

4-5-1 oyun düzeniyle çıktığı Sevilla maçında kaleyi Volkan Babacan'a teslim eden teknik direktör Avcı, savunmayı Caicara, Attamah, Epureanu ve Clichy'den oluşturdu. Orta sahada Emre Belözoğlu, Mahmut Tekdemir, Visca, Elia ve Mossoro görev alırken, forvette Adebayor forma giydi. Mert Günok, Alparslan Erdem, Da Costa, Gökhan İnler, Mevlüt Erdinç, Kerim Frei ve Napoleoni de yedek kulübesinde oturdu. Mevlüt, İstanbul'daki ilk maçın kadrosunda yer almamıştı.

Sevilla tarafında ise teknik direktör Eduardo Berizzo, ilk maçtaki 11'ine göre tek futbolcu değiştirdi. Berizzo, Montoya'nın yerine Jesus Navas'ı 11'e aldı. İspanyol takımı, sahada 4-3-3 oyun dizilişinde oynadı.

Bu arada Medipol Başakşehir'in yeni marşını besteleyen ve takımla Sevilla'ya gelen şarkıcı Mustafa Ceceli de tribünlerden maçı izledi.

Öte yandan, 17 Ağustos'ta Barselona ve Cambrils'te meydana gelen terör saldırılarının etkisiyle Sevilla-Medipol Başakşehir maçı öncesinde İspanyol polisinin, stat çevresinde güvenlik önlemlerini artırdığı görüldü.

Ramon Sanchez Pizjuan Stadı'nda yaklaşık 30 bin kadar Sevillalı taraftar karşılaşmayı izlerken, Türkiye'den gelen 30 kadar Medipol Başakşehirtaraftarı da takımlarına destek verdi.