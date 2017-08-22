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FUTBOL

Sefa Yurtkölesi ile Quaresma buluştu - Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu

Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu!

22 Ağustos 2017 Salı, 20:50:17

  • 1 Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu!
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    En büyük hayali Beşiktaşlı futbolcu Ricardo Quaresma ile tanışmak olan bedensel engelli Sefa Yurtkölesi, Portekizli oyuncuyla buluştu.

  • 2 Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu!
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    Sosyal medyadan yayınladığı video ile dikkati çeken Sefa'nın hayali, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçek oldu.

  • 3 Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu!
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    Beşiktaş'ın antrenmanından önce Sefa ile buluşan Quaresma, hayranıyla bir süre sohbet edip, kendisine formasını verdi. Sefa'nın büyük mutluluk yaşadığı gözlendi.

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  • 4 Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu!
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    Sefa Yurtkölesi, basına açık olan antrenmanı da takip etti.

  • 5 Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu!
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    Sosyal medyada paylaştığı video ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da dikkatini çeken Sefa'ya Bakan Bak, hayalini gerçekleştirme sözü vermişti. Siyah-beyazlı taraftara, Quaresma ile tanışması sırasında Spor Genel Müdürlüğünün yetkilileri de eşlik etti.

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