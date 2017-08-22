Sefa Yurtkölesi ile Quaresma buluştu - Sefa'nın Quaresma hayali gerçek oldu

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Sosyal medyada paylaştığı video ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın da dikkatini çeken Sefa'ya Bakan Bak, hayalini gerçekleştirme sözü vermişti. Siyah-beyazlı taraftara, Quaresma ile tanışması sırasında Spor Genel Müdürlüğünün yetkilileri de eşlik etti.