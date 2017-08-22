Samir Nasri Antalyaspor'a imza attı - Nasri Antalyaspor'da

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"Özellikle vizyonu, güçlü taraftarı olan, tarih yazmak isteyen, Öztürk gibi değerli başkanı olan kulüp benim tercihim olmuştur. O nedenle Antalya'ya geldim. Elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Cumartesi günü tüm hünerlerimi sergileyeceğimi düşünüyorum."