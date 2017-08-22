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FUTBOL

Samir Nasri Antalyaspor'a imza attı - Nasri Antalyaspor'da

Antalyaspor Samir Nasri için imza töreni düzenledi

22 Ağustos 2017 Salı, 21:12:27

  • 1 Antalyaspor Samir Nasri için imza töreni düzenledi
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    Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor'un yeni transferi dünyaca ünlü Fransız futbolcu Samir Nasri için imza töreni düzenlendi.

  • 2 Antalyaspor Samir Nasri için imza töreni düzenledi
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    İki yıllık sözleşme imzalanan Nasri için kent merkezindeki Kale Kapısı Saat Kulesi yanında taraftarın da katılımıyla tören organize edildi.

  • 3 Antalyaspor Samir Nasri için imza töreni düzenledi
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    Kırmızı-beyazlıların, İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City'den transfer ettiği 30 yaşındaki orta saha oyuncusu Nasri, Antalyaspor taraftarlarınca coşkuyla karşılandı. 

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  • 4 Antalyaspor Samir Nasri için imza töreni düzenledi
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    Yaklaşık 10 koruma eşliğinde imza töreninin yapıldığı alana gelen Nasri, selamladığı taraftarların isteği üzerine "üçlü" olarak tabir edilen tezahüratı yaptırdı.

  • 5 Antalyaspor Samir Nasri için imza töreni düzenledi
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    İmza töreninde konuşan Antalyaspor Kulübü Başkanı Ali Şafak Öztürk, kendisine gösterilen sevgiden dolayı duygulandığını söyledi.

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