Eskişehirspor'dan gözaltılar ile ilgili yeni açıklama

Eskişehirspor Kulübü'nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Taraftardan Sorumlu Asbaşkanımız Murat Yıldız ile Kulüp Avukatımız Yusuf Ünal'ın, soruşturmayı yürüten Savcı Serdal Öztürk ile yaptıkları görüşmeler neticesinde, söz konusu dosya hakkında genel bir bilgi aldıklarını ifade eden Yıldız, 'Eskişehirspor taraftarının ve camiamızın terör ve ya suç örgütü ile ilişkilendirilmediğini Savcı Serdal Öztürk ısrarla vurgulamıştır. Ayrıca, dosyanın gizli bir şekilde yürütüldüğü, 39 Eskişehirspor taraftarının gözaltında tutulduğu, suçlamaların mala zarar verme, tehlikeli ve yanıcı maddelerin izinsiz bulundurulması ve '6222 sayılı' kanuna muhalefet hususlarında yoğunlaştığı, eğer var ise, organize bir hareketin de tespit edilmeye çalışıldığı, Eskişehir'in terörizm ve veya suç ile anılmadığı, 7+7 günlük bir gözaltı süresi olduğu, ama 7 gün içinde, yani en geç Perşembe günü ifadelerin bitirilmeye çalışılacağı ifade edilmiştir. Konu ile ilgili olarak, daha sonra Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele KOM'a geçilerek polislerden bilgi alınmıştır. Burada 3 taraftarımız ile yapılan görüşme sonrasında, taraftarlarımızın kötü muameleye maruz kalmadığına emin olunmuştur.

Kulüp Avukatımız Yusuf Ünal ise, gerekli hukuki girişimleri yaparken, 'Başkanımızın talimatı ile Taraftardan Sorumlu Asbaşkanımız Murat Yıldız'da taraftar ailelerinin maddi ve manevi ihtiyaçlarını gidermek adına gerekli adımları attı. Konu ile ilgili olarak Yıldız; 'Yarın, bir kez daha Savcı Bey ile görüşüp işlerin hızlanması ve sağlıklı yürütülmesi için gerekli görüşmeyi sağlayacağız' dedi."