Konak Belediyespor: 5 - Martve: 0

Kadınlar Şampiyonlar Ligi eleme turu 1. Grup ilk maçında Konak Belediyespor ile Martve karşı karşıya geldi.

Gürcistan'ın başkenti Tiflis'teki Mikheil Meskhi-2 Stadı'nda oynanan maçta Konak Belediyespor, 33. dakikada Rumen futbolcusu Cosmina Duşa, 35 ile 90+3. dakikalarda Kader Hançar ve 41 ile 54. dakikalarda Sevgi Çınar'ın attığı gollerle Martve'yi 5-0 mağlup etti.

Konak Belediyespor, gruptaki ikinci maçında 25 Ağustos Cuma günü Slovakya ekibi Partizan Bardejov ile karşılaşacak.