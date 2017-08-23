Konyaspor'da başkanlığa Fatih Yılmaz getirildi

Konyaspor Kulübünde, Ahmet Şan'ın istifasının ardından başkanlık görevine Fatih Yılmaz getirildi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Şan'ın istifası nedeniyle Konyaspor Yönetim Kurulu, tüzüğün 31. maddesi gereğince ikinci başkan Fatih Yılmaz başkanlığında olağanüstü toplandı.

Şan'ın istifasının yönetim kurulunca kabul edildiği, boşalan asil üyeliğe ise yedek üyelerden Memduh Abaz'ın getirildiği belirtilen açıklamada, "Yönetim kurulumuz, uzun süredir yürüttüğü mali disiplin sayesinde ulaşılmış olan ekonomik yapının da bozulmaması adına, güçlü ve kararlı bir şekilde yoluna devam etme kararı almıştır. Aynı toplantıda, Konyaspor Kulübü 2. Başkanı Fatih Yılmaz, yönetim kurulumuz tarafından Konyaspor Kulübü Başkanı olarak seçilmiştir." denildi.

Konyaspor Kulübü Başkanı Ahmet Şan'ın, dün Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) soruşturması kapsamında, "ByLock" kullanıcısı olduğu iddiasıyla Cumhuriyet Savcılığınca ifadesi alınmış, savcılıktaki işlemlerinin ardından serbest bırakılan Şan'ın, evinde ve iş yerinde yapılan aramalarda cep telefonu ile bilgisayarına el konulmuştu. Gelişmeler üzerine Şan, görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nda yeni görev dağılımı şöyle oluştu:

Fatih Yılmaz Başkan Abdullah Şanlı İkinci başkan Ali Akkanat Başkan vekili Celalettin Çakıcı Başkan yardımcısı Ali Kaya Başkan yardımcısı Ahmet Baydar Başkan yardımcısı ve basın sözcüsü Ali Karaçayır Asbaşkan Mehmet Günbaş Asbaşkan Mehmet Tosunoğlu Asbaşkan Sefa Coşkun Üye Mustafa Güncü Üye Mustafa Gökhan Erkan Üye Mustafa Okcu Üye Fatih Tınmaz Üye Ömer Zeren Üye Zekeriya Mızırak Üye Hakan Salim Çağlayan Üye Ercan Yılmaz Üye Mehmet Ali Gökhan Üye Zekeriya Coşar Üye Memduh Abaz Üye

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