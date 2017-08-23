ÖNE ÇIKANLAR
Beşiktaş
FUTBOL

Şenol Güneş isterse Beşiktaş Demba Ba'yı getirecek

Şenol Güneş isterse gelecek

Geçtiğimiz sezonu Beşiktaş'ta kiralık olarak geçiren Demba Ba ile Şenol Güneş'in istemesi halinde tekrar temas kurulacak.

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 09:13:31 Güncelleme: 09:16:49

Beşiktaş’a geri dönmeyi çok isteyen ve hatta Çin kulübünden bonservisini bedava alma sözünü de alan Demba Ba konusunda karar teknik direktör şenol Güneş’e bırakıldı. Demba Ba’yı bedava olma şartı ile kabul eden yönetim oyuncunun sakatlığı nedeniyle kararsızlık yaşıyor. Siyah-Beyazlı kulübe gelen ilk raporlar Senegalli forvetin sakatlığının ilerleyen dönemler için çok ciddi olmadığı yönünde... Fakat yine de temkinli davranan Siyah-Beyazlı kurmaylar, Ba’dan gelecek ikinci bir raporu bekliyorlar.

YARIN İSTANBUL’DA

Halen Bodrum’da tatil yapan 32 yaşındaki yıldızın istanbul’a gelerek Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’la görüşeceği öğrenildi. Senegalli forvetin bu başkanla gerçekleştireceği zirvenin ardından kapsamlı bir sağlık kontrolünden geçirileceği ifade edilirken, buradan çıkacak sonuca göre Ba hakkındaki son karar verilecek. ancak ilk bilgiler eşiğinde kemiğinde stres kırığı tespit edilen yıldız forvetin transferine sıcak bakmayan Güneş, fikrinin değişebileceğini yönetime iletti.

''EN AZ 3 FORVET OLMALI''

Demba Ba’yı beğenen ve her fırsatta takımda görmek istediğini söyleyen tecrübeli hoca, yeteri kadar şans bulamayan Mustafa Pektemek’in satılması halinde transfere onay verebileceğini söyledi... alvaro Negredo’nun hala hazır olmaması nedeniyle ilk 11’de sadece Cenk tosun’u düşünen Güneş, kadroda mutlaka 3. bir santrfor bulunmasını istiyor. Güneş’in iyi bir teklif gelmesi halinde Pektemek’in satışına onay vereceği ve Demba Ba’nın da takıma döneceği öğrenildi. Senegalli forvetin kaderini Şenol Güneş belirleyecek. Negredo’nun hazır olmaması nedeniyle 11’de sadece Cenk’i oynatabilen Beşiktaş’ın hocası, iyi bir teklif gelmesi halinde Mustafa Pektemek’in satışına onay verecek. Kartal, taraftarların sevgilisi Demba Ba’yı yeniden renklerine bağlayacak.

 

SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
2000
YORUMLAR 0
Kalan karakter : 2000
BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER