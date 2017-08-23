Barcelona'nın Twitter hesabı hacklendi

Barcelona'nın resmi Twitter hesabı bu gece bir grup hacker tarafından saldırıya uğradı.

Taraftarlar, gece yarısı Barcelona'nın Twitter hesabından yapılan ''Barcelona'ya hoş geldin Di Maria'' gönderisiyle heyecanlandı ancak kısa süre sonra bunun bir hacker saldırısı olduğu ortaya çıktı.

CNN ve Netflix'in sosyal medya hesaplarını da ele geçiren OurMine adlı hacker grubu, İspanyol devinin Twitter hesabını ele geçirdikten sonra ''Merhaba Barcelona. Biz, OurMine'ız. Lütfen bizimle iletişime geçiniz'' şeklinde bir gönderi daha paylaştı.

Ardından hesabı geri alan Barcelona, hacklendiklerini doğruladı ve taraftarlara sorunun en kısa süre içinde çözüleceğini belirtti.

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