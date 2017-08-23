Sevilla - Başakşehir maçının yazar yorumları

İBRAHİM YILDIZ: YAZIK OLDU

İlk maç yoğun yağmur altında oynanmış, M.Başakşehir müthiş bir mücadele vermişti. Karşılaşmanın son bölümünde kurduğu baskı sonucu rakibini sahasına hapsetmişti. Ne yazık ki, iyi oyunu galibiyetle bitirmek yetmemiş, üstelik 2 gol yiyerek tüm planlar altüst olmuştu. İlk maç fırsatını iyi kullanamadılar. Dün zoru başarmak için sahadaydılar. Şampiyonlar Ligi bileti almak güç olsa da, büyük bir inanç vardı.

Ancak rakip Sevilla’ydı. Hataları affetmedi. Fizik gücünü ve tecrübesini gösterdi. Avcı ve öğrencileri için Şampiyonlar Ligi büyük bir hayaldi. Kapısından döndüler.

M.Başakşehir, geçen yıla oranla daha güçlü bir kadro ile dikkat çekiyor. Yedek kulübesinin zenginliği büyük avantaj. Abdullah Avcı, her zamanki gibi oyuncularına güveniyor. Onların özgüvenlerini sergilemesi için özgürlük tanıyor. Takım oyunu tek ilkeleri. Yardımlaşma, ileri-geri çıkışlar, arkadaşının açığını kapatma gibi niyetleri takdirlik. Üstelik elinde önemli oyuncular var. Kaptan Emre liderlik özelliğini her maç ortaya koyuyor. Önceki yıllara göre daha sakin. Arkadaşlarını yönlendirmesi, oyuna herkesi ortak etmesi bir yana savunma arkasına ve kenarlara attığı paslar ustalığını gösteriyor.

Sen neymişsin be Elia! Başakşehir’in Feyenoord’dan 1.1 milyon Euro bonservisle kadrosuna kattığı Eljero Elia harikalar yaratmaya devam etti. Hollandalı futbolcu, Sevilla karşısında deplasmanda da fileleri havalandırırken Turuncu-Lacivertliler’de çıktığı 6. resmi maçta 4. golünü attı. Elia, maçın sonu “Sevilla iyi bir takım ve bazı şansları değerlendiremedik. Gururluyuz. Güzel maç oldu. Avrupa Ligi’ne odaklanacağız” dedi.

Emre, dün akşam yine kendi bireysel özelliklerini sergiledi. Sevilla’nın presi zaman zaman zor durumda bıraktı. Oyunu dar alana sıkıştırıp, Başakşehir’i hataya zorladılar. Fakat, tüm bu baskıya karşın hızlı pas trafiğini hatasız uyguladılar.

Hücuma çıkışların seri olması rakibi şaşırttı. Her iki kenarı iyi kullandılar. Elia topu kaybetmeyen, rakibini rahat geçen bir oyuncu. Visca tam olarak toparlanamamış. Sezona iyi başlamadı. Tutukluk sürüyor. En büyük avantajları yanlarında oynayan Adebayor’du. Topla her buluşması, bir atağın habercisi oldu. Savunmaya yardımı, arkadaşlarını oyuna katışı müthişti.

Turuncu-Lacivertliler’in etkili oyunu ve mücadeleden kopmaması, Sevilla’nın en büyük çekincesiydi. Daha dikkatli ve kontrollü bir futbol için riske girmekten kaçındılar.

Ancak; bir gerçek var ki, İspanyol ekibi Avrupa’nın en iyi liglerinden birinde oynuyor. Tecrübe ve kalite açısından bir gömlek yukarıda. Seyirci avantajı oldukça önemli. Dün akşam bunu bir kez daha gördük. Taraftarın müthiş desteği Sevilla’nın direncini ve moralini yükseltti.

İlk 45 dakika oyunda daha çok olan, topla oynayan M.Başakşehir’di. Elia’nın attığı golde, pozisyonu hazırlayan Adebayor güzel oyununu bu girişimiyle süsledi.

Avrupa kupalarının tecrübeli takımı Sevilla, ikinci yarı farklı bir görüntü sergiledi. Topu daha çok M.Başakşehir’e bırakıp, kazanılan topları etkili kullanmayı yeğledi. Fizik gücünün öne çıktığı dakikalarda etkisini de arttırdı. İlk yarı pozisyon fakiri ev sahibi takım, arka arkaya gol şansı yakaladı. İstanbul ekibinin yorgunluğu pas kayıplarına neden oldu. Oyuna ağırlığını ve farkını koyan Sevilla istediği sonucu ve Şampiyonlar Ligi vizesini rahat aldı.

3 şutta 2 gol 1 direk! Başakşehir, Sevilla karşısında zoru başarmaya çok yaklaştı. Oyun planını tıkır tıkır uygulayan Turuncu-Lacivertliler, İspanyol ekibinin kalesine 3 isabetli şut çekti. Bunlardan ikisinde fileleri bulan temsilcimiz, Emre’nin 90’daki nefis frikiğinde ise direği aşamayıp yıkıldı.

ADEBAYOR FARKLI

İlk yarı çok koştu. Golün hazırlayıcısıydı. Savunmaya yardım etti. Son bölümlerde yaşın verdiği dezavantajla yoruldu. Yine de takımın en etkilisiydi.

AVCI GEÇ KALDI

Yorulan orta alana müdahalesi geç oldu. İyi bir ritim yakalayan takımın sorunlarını daha önce çözmeliydi.

Abdullah Avcı: Sevilla taraftarı bizi buradan alkışlayarak uğurladıysa bir şeyleri de başarmışız demektir. Bu deneyim Avrupa Ligi’ne ve ligimize önemli katkı sağlayacak. Harika bir geceydi.

İSPANYOLLAR ALKIŞLADI

Turuncu-Lacivertliler’in müthiş mücadelesine İspanyol taraftarlar da kayıtsız kalmadı. Maç boyunca büyük heyecan yaşayan ve Başakşehir’in golleri sonrası endişeye gömülen 30 bin kadar Sevilla taraftarı son düdü- ğün ardından temsilcimizi alkışladı. Sosyal medyada da birçok yabancı hesap İstanbul ekibinin futbolunu övdü. Öte yandan mücadeleyi 30 kadar Başakşehirli taraftar da takip edip takımlarına destek verdi.

Sevilla - Başakşehir