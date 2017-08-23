UEFA'da yeni eleme sistemi geçit vermiyor!

Türk takımları, UEFA’nın 2009-10 sezonundan itibaren uygulamaya koyduğu play-off sistemini bir türlü aşamıyor.

Şampiyonlar Ligi’nde ön eleme oynamaya hak kazanan takımlardan 2009-10’da Sivas, 2011-12’de Trabzon, 2010-11, 2015-16 ve 2016- 17’de Fenerbahçe 3. ön eleme turunda organizasyona havlu attı.

2012-13 ve 2013-14’te yine Kanarya, 2014-15’te Beşiktaş ve dün de Başakşehir ise 3. ön eleme turunda rakiplerini devirseler de play-off turunu geçemeyip Devler Ligi’ne kalamadılar.