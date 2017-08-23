Fenerbahçe'den Sosa transferi açıklaması!

Fenerbahçe Spor Kulübü, Jose Sosa ile ilgilendiklerine dair çıkan haberleri yalanladı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklama şöyle:



"Son dönemde yazılı ve görsel basında, İtalya’nın AC Milan takımında forma giyen Jose Sosa konusunda kulübümüzün transfer çalışması yaptığı şeklinde haberler yer almaktadır. Bahse konu olan futbolcu için kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi yoktur ve söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktır."

GOMEZ BEKLENİYOR

Stoper bölgesine takviye Milan’da forma giyen Gustavo Gomez’i gözüne kestiren Fenerbahçe, geri sayıma geçti. Önceki gün bu transfer için İtalya’ya giden asbaşkan Şekip Mosturoğlu ile idari menajer Hasan Çetinkaya dün Milano ekibinin yetkilileri ve oyuncunun menajeriyle bir araya geldi. Yapılan görüşmelerin olumlu ilerlediği belirtilirken resmi imzanın atılmasının an meselesi olduğu ve ikilinin Gomez’le birlikte Türkiye’ye dönecekleri ifade edildi.