Emre Belözoğlu A Milli Takım'a davet edilecek

Arda Turan'ın ardından Emre Belözoğlu da milli takıma geri dönüyor.

CNN Türk'ün haberine göre, A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, 2 ve 5 Eylül'de A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosuna Emre Belözoğlu'yu da çağırma kararı aldı.

Başakşehir'de gösterdiği performansla son dönemlerde dikkat çeken ve takımını sırtlayan Belözoğlu, uzun bir aranın ardından A Milli Takım'a tekrardan dönüyor. Emre Belözoğlu, milli takımdaki son maçını 28 Mart 2015 tarihinde Hollanda'ya karşı yapmıştı. Emre Belözoğlu bu sezon Başakşehir formasıyla 5 maça çıktı ve 1 asist yaptı.