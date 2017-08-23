Emre Belözoğlu A Milli Takım'a davet edilecek

Arda Turan'ın ardından Emre Belözoğlu da milli takıma geri dönüyor.
CNN Türk'ün haberine göre, A Milli Takım teknik direktörü Mircea Lucescu, 2 ve 5 Eylül'de A Milli Takım'ın Ukrayna ve Hırvatistan ile oynayacağı maçların kadrosuna Emre Belözoğlu'yu da çağırma kararı aldı.
Başakşehir'de gösterdiği performansla son dönemlerde dikkat çeken ve takımını sırtlayan Belözoğlu, uzun bir aranın ardından A Milli Takım'a tekrardan dönüyor. Emre Belözoğlu, milli takımdaki son maçını 28 Mart 2015 tarihinde Hollanda'ya karşı yapmıştı. Emre Belözoğlu bu sezon Başakşehir formasıyla 5 maça çıktı ve 1 asist yaptı.
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YORUMLAR 4
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Misafir 26 dakika önceGüzel00
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Misafir 30 dakika önceSonunda be ego terim çağırmıyordu00
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Misafir 33 dakika önceyaşlı kurt luce işi biliyor. Emre ne kadar yaşı ilerlesede mevkisinde türk futbolcularin icinde alternatifsiz. fenerbahceli olarak hala yerini dolduramadik kolay kolayda dolduramayiz.00