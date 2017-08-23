Çalımbay: "Nasri'nin müthiş kariyeri var, ama önemli olan takım oyunu"

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak Antalyaspor'da teknik direktör Çalımbay, Atilla Konuk Tesisleri'nde basın toplantısı düzenledi. Takımının ilk iki maçta performansından memnun olmadığını anlatan Çalımbay, Beşiktaş ile zor bir maç oynadıklarını, Akhisar Belediyespor karşılaşmasını kazanmaları gerekmesine rağmen 1 puan aldıklarını hatırlattı. Sakat oyuncularının fazlalığından ve yeni transferlerden dolayı milli maç arasının gelmesini dört gözle beklediğini vurgulayan Çalımbay, aranın hem futbolcuların iyileşmesi hem de takım tam kadro çalışma yapacağı için iyi geçeceğini anlattı.

Evkur Yeni Malatyaspor ile deplasmanda oynayacaklarını aktaran Çalımbay, "Malatya maçı zor geçecek. Eksiklerle gidiyoruz. Özellikle orta sahada eksiklerimiz var. Oradan puan ya da puanlar çıkacağız" dedi. Taraftar, yönetim ve takımdaki kenetlenmenin devam etmesiyle başarılı sonuçlar alacaklarına değinen Çalımbay, Malatya deplasmanında sakat oyuncuların fazlalığından dolayı zorunlu kadro değişikliği yapacaklarını söyledi. Nasri'nin oynamasa da kadroya alınacağını aktaran Çalımbay, Djouro'nun forma giyeceğini söyledi.



MÜTHİŞ KARİYERİ VAR

Nasri'nin dünyaca ünlü kariyere sahip bir futbolcu olduğunu dile getiren Çalımbay, "Keşke sezon başı hazırlık dönemine takıma katılsaydı. Şu anda hazır olur ve oynatabilirdik. Antrenman durumuna göre karar vereceğiz. Kendisiyle konuştuk 'hazırım' dedi. Nasri kendi başına bir şey yapamaz, takım oyunu önemli. Kariyerine bakıldığı zaman müthiş bir oyuncu, ama önemli olan burada kendini göstermesi. Türkiye'ye önemli futbolcular geldi. Avrupa şampiyonası kazanıldığında Hagi, Alex gibi Avrupa'da önemli başarılar elde edildi. Antalyaspor'a Eto'o geldi. Nasri'nin de böyle önemli bir katkısı olacağına inanıyorum. Biz kendisine inanıyor ve güveniyoruz. Nasri'ye de en az üç hafta lazım" diye konuştu.

Nasri'nin yasaklı madde kullandığı iddiasıyla süren hukuksal süreçten kulüp adına olumsuz bir sonuç çıkmasını beklemediğini anlatan Çalımbay, yıldız futbolcunun Malatya deplasmanında oynamasını herkesin istediğini belirtti. Yönetimden bir transfer daha istediğini dile getiren Çalımbay, sakat oyunculardan dolayı takım olarak çalışamadıklarından yakındı. Zeki ve Sandro'nun sakatlığının uzun sürecek olmasından dolayı ön libero arayışına girdiklerini ifade eden Çalımbay, takımda rekabet olması için alternatifli kadro istediğini anlattı.

antalyaspor

Rıza Çalımbay

Samir Nasri