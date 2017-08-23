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FUTBOL

Emre Belözoğlu sosyal medyada gündem oldu

Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:44:02

  • 1 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    Sevilla - Başakşehir maçının ardından Emre Belözoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Emre Belözoğlu için sosyal medyada atılan tweet'ler...

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    ''Emre Belözoğlu > Giuliano, Talisca, Belhanda ve dahası... Daha sayarım ama 140 karakterle onu övmek, sol ayağına hakaret olur.''

  • 3 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    ''Emre Belözoğlu bu toprakların gördüğü en büyük 3 futbolcudan birisi. Çocuklarıma anlatacağım seni kaptan..''

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  • 4 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    ''Kimlikte 36, sahada 18 yaşında. Emre Belözoğlu!''

  • 5 Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
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    ''Başakşehir'in Gururu Türk futbolunun en iyi orta sahası yaşlı kurt Emre Belözoğlu''

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