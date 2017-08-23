FUTBOL
Emre Belözoğlu sosyal medyada gündem oldu
Emre Belözoğlu sosyal medyayı salladı!
23 Ağustos 2017 Çarşamba, 11:44:02 | Güncelleme: 12:19:05
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Sevilla - Başakşehir maçının ardından Emre Belözoğlu sosyal medyanın gündemine oturdu. İşte Emre Belözoğlu için sosyal medyada atılan tweet'ler...
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''Emre Belözoğlu > Giuliano, Talisca, Belhanda ve dahası... Daha sayarım ama 140 karakterle onu övmek, sol ayağına hakaret olur.''
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''Emre Belözoğlu bu toprakların gördüğü en büyük 3 futbolcudan birisi. Çocuklarıma anlatacağım seni kaptan..''
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''Kimlikte 36, sahada 18 yaşında. Emre Belözoğlu!''
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''Başakşehir'in Gururu Türk futbolunun en iyi orta sahası yaşlı kurt Emre Belözoğlu''
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''Misak-ı milli sınırları içinde yetişmiş en iyi futbolcu Emre Belözoğlu.''
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''Emre Belözoğlu'nun frikiğini gol sanıp ayaklanan en az 375000 kişi bulabilirim.''
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''Tek başına İspanya'yı titreten ADAM. Tarihin en iyi Türk futbolcusu. EMRE BELÖZOĞLU!''
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''Bu ADAM'ı gönderip, Ozan'a 8M Euro verenler utansın.''
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''Kaptan sen mükemmel bir adamsın. Emre Belözoğlu!''
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''Emre Belözoğlu ne kadar kaliteli ve Türkiye'nin en iyi oyuncusu olduğunu bir kez daha gösterdi. Seni unutmadık kaptan!''
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''Türkiye'de izlediğim en iyi orta saha oyuncusu Emre Belözoğlu."''
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''Türk futbolunun tartışmasız en iyi oyuncusu''
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''Kaptan sen bir futbol ilahısın''
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''Kainatın en iyi orta sahası''