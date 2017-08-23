Girona, Samuel Eto'o'yu istiyor!

Dünya Yıldızı Samuel Eto'o Sampdoria kulübünden ayrıldıktan sonra Antalyaspor'a transfer olmuştu.

2015'ten bu yana Antalyaspor forması giyen dünyaca ünlü yıldız Samuel Eto'o ile ilgili çarpıcı bir iddia geldi.

Cadena SER'de yer alan habere göre İspanyol ekibi Girona, Kamerunlu yıldız futbolcuyu transfer etmek için temasa geçti.

La Liga'nın yeni ekiplerinden olan Girona, kadrosunu güçlendirmek için Kamerunlu yıldız futbolcuyu kadrosuna dahil etmek istiyor.

Türkiye'ye geldiği günden bu yana adından söz ettiren ve gerek davranışları gerekse oynadığı futboluyla ön plana çıkan Eto'o'nun Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesi bu sezon sonunda bitiyor.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ta Eto'o'yu kadrolarına dahil etmek istemişti.



36 yaşındaki Eto'o, geçen sezon Antalyaspor formasıyla ligde 30 maça çıkıp 18 gol atmıştı. Yıldız futbolcu bu sezon ise çıktığı iki lig maçında gol atamadı.

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