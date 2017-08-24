Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE

Avrupa futbolunun bir numaralı turnuvası olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar belli oluyor. 2017-2018 sezonu grup kuralarının ne zaman yapılacağı araştırılırken, torbalarda hangi takımların olduğu da merak ediliyor. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi torbalar hangi takımlardan oluşuyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Süper Lig’de üst üste ikinci kez mutlu sona ulaşıp Şampiyonlar Ligi’nde direkt katılım hakkı kazanan Beşiktaş’ın rakipleri, bugün Monaco’da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Napoli, Benfica ve Dinamo Kiev’in bulunduğu B Grubu’nu şanssız bir şekilde 3. sırada tamamlayan Kartal, bu kez kura çekimine 3. torbadan katılacak. TSİ 19.00’da başlayacak olan kura çekimi, TRT Spor’dan naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TORBALAR

1. torba: Real Madrid, Bayern Münih, Juventus, Benfica, Chelsea, Shakhtar Donetsk, Monaco, Spartak Moskova

2. torba: Barcelona, Atletico Madrid, Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund, Sevilla, Manchester City, Porto, Manchester United

3. torba: Napoli, Tottenham, Basel, Olympiakos, Anderlecht, Liverpool, Roma, Beşiktaş

4. torba: Celtic, CSKA Moskova, Sporting Lizbon, APOEL, Feyenoord, Maribor, Karabağ, Leipzig

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Şampiyonlar Ligi'nde grupların belli olmasının ardından, ilk hafta maçları 12-13 Eylül, altıncı ve son hafta karşılaşmaları ise 5-6 Aralık tarihlerinde oynanacak.

İspanya'nın köklü kulüplerinden Real Madrid takımının son iki sezon üst üste müzesine götürdüğü UEFA Şampiyonlar Ligi'nde final 26 Mayıs tarihinde Kiev Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.

FİKRET ORMAN KURA ÇEKİMİNDE HAZIR BULUNACAK

Şampiyonlar Ligi kura çekiminde Beşiktaş'ı Başkan Fikret Orman ile birllikte, yöneticilerden Erdal Torunoğulları, Şafak Mahmut Yazıcıoğlu, Ali Naibi, Umut Güner temsil edecek.

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