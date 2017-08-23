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FUTBOL

Pepe, Beşiktaş taraftarı ile buluştu

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 15:53:32

  • 1 Pepe, Beşiktaş taraftarı ile buluştu
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    Beşiktaş'ın Portekizli yıldız ismi Pepe, imza günü etkinliğine katıldı.

  • 2 Pepe, Beşiktaş taraftarı ile buluştu
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    Vodafone Park'ta bulunan Kartal Yuvası mağazasında düzenlenen organizasyona siyah-beyazlı taraftarların ilgisi yüksek oldu. 

  • 3 Pepe, Beşiktaş taraftarı ile buluştu
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    İmza etkinliğinin başlamasından saatler önce stada gelerek sıraya giren taraftarlar, uzun kuyruk oluşturdu.

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  • 4 Pepe, Beşiktaş taraftarı ile buluştu
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    Pepe'yi görüp, imza alabilmek ve fotoğraf çektirmek isteyen binlerce taraftar, stat dışında uzun kuyrukta bekledi. Taraftarlar, imza günü için mağazaya gruplar halinde alındı.

  • 5 Pepe, Beşiktaş taraftarı ile buluştu
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    Oluşan izdiham nedeniyle görevliler, taraftarların sadece imza alıp, fotoğraf çektirmemelerini istedi. Pepe'den imza almayı başaran siyah-beyazlı futbolseverler büyük mutluluk yaşarken, tezahüratlar yaptı.

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YORUMLAR 1
  • Misafir 13 dakika önce
    iyi transfer yaptılar
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