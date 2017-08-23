Pepe, Beşiktaş taraftarı ile buluştu

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İmza gününde taraftarların ilgisiyle ilgili olarak ise Pepe, "Hepsine tek tek teşekkür ediyorum. Benim için çok önemli bir an. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Onlarla burada birlikte olabilmek benim için çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.