Aykut Kocaman, Vardar maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.

Aykut Kocaman, yarın oynanacak Vardar maçı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FENERBAHÇE'NİN TEMEL PROBLEM JOSEF-TOPAL İKİLİSİ DEĞİL

İçinde bulundukları durumun kendisi için sürpriz olmadığını söyleyen Kocaman, ''Yaşadığımız dönem benim için sürpriz değil. 10'a yakın oyuncu geldi. Yeni bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Fenerbahçe'nin temel problemi, Mehmet Topal ve Josef'in yan yana oynaması değil. Öndeki oyuncuların skor yapma sıkıntıları var. Kalecilerimize gelirsek, ikisi de milli takımda ve önemli kulüplerde yıllarca oynamışlar. Hatalara oyuncular üzerinden bakmamak lazım. Veriler öyle demiyor. Ahlaki bir durum olmadığı sürece bir futbolcunun taşıyacağı en büyük yük, kendi taraftarı tarafından protesto edilmektir.'' dedi.

''STOPER TRANSFERİ YAPMAK İSTİYORUZ''

Yarınki maçta atılacak erken bir golün ardından ritim arttırmaları gerektiğini söyleyen Aykut Kocaman, ''Maça başlayacak kadrodan çok, maçı bitirecek kadroyu düşüneceğim. Atılacak golün zamanlaması önemli ama sonraki ritim de önemli.'' ifadelerini kullandı.

'Transfer olacak mı?' sorusuna da cevap veren Kocaman, ''Stoper bölgesinde ciddi bir eksikliğimiz var. O bölgede oynayacak sadece iki oyuncumuz var.'' dedi.

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