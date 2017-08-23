Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman?

Bu sezon içinde ilk defa amatör takımların da yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimi ile belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde hangi takımlar yer alıyor?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?

Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Kupası'nda 1. tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 45 olmak üzere toplam 66 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden yapılacak 2. tur müsabakaları, 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ

Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor

Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor

Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor

Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor

Düzcespor-Kocaelispor

Edirnespor-Dardanelspor

Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor

Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor

Karacabey Birlikspor-Altınova Belediyespor

Tire 1922-Turgutluspor

Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor

TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003

Muğlaspor-Aydınspor 1923

Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor

Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor

Sinopspor-Erbaaspor

Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor

Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor Gençlik

68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor

Payasspor-Kırıkhanspor

Osmaniyespor-Erzin Belediyespor

Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor

Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor

Ofspor-Yomraspor

1461 Trabzon-Arsinspor

Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor

12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor

Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor

Kars 36-Muşspor

Ağrı 1970-Van Büyükşehir Belediyespor

Siirt İl Özel İdare-Batman Petrolspor

Cizrespor-Yüksekova Belediyespor

ziraat türkiye kupası

Ziraat Türkiye Kupası maçları

Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri