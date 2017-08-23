Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri! Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman?

Bu sezon içinde ilk defa amatör takımların da yer aldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda 2. tur maçları oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası eşleşmeleri, bugün yapılan kura çekimi ile belli oldu. Peki, Ziraat Türkiye Kupası 2. tur maçları ne zaman oynanacak? Ziraat Türkiye Kupası eşleşmelerinde hangi takımlar yer alıyor?
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 2. TUR MAÇLARI NE ZAMAN OYNANACAK?
Orhan Saka Amatörler Evi'nde gerçekleştirilen kura çekiminin ardından Ziraat Türkiye Kupası 2. tur eşleşmeleri belli oldu. Türkiye Kupası'nda 1. tur müsabakaları sonrasında tur atlayan 21 ve TFF 3. Lig'den 45 olmak üzere toplam 66 takım mücadele edecek. Tek maç üzerinden yapılacak 2. tur müsabakaları, 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ
Bayrampaşa-Halide Edip Adıvarspor
Anadolu Bağcılar-Çatalcaspor
Sultanbeyli Belediyespor-Büyükçekmece Tepecikspor
Darıca Gençlerbirliği-Gölcükspor
Düzcespor-Kocaelispor
Edirnespor-Dardanelspor
Tekirdağspor-Ergene Velimeşespor
Orhangazi Belediyespor-Altınova Belediyespor
Karacabey Birlikspor-Altınova Belediyespor
Tire 1922-Turgutluspor
Manisa Büyükşehir Belediyespor-Bergama Belediyespor
TKİ Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor
Bucak Belediye Oğuzhanspor-Kemerspor 2003
Muğlaspor-Aydınspor 1923
Yeni Altındağ Belediyespor-Bartınspor
Ankara Demirspor-Ankara Adliyespor
Sinopspor-Erbaaspor
Yozgatspor 1959-Çorum Belediyespor
Kayseri Erciyesspor-Nevşehirspor Gençlik
68 Aksaray Belediyespor-Kozan Belediyespor
Payasspor-Kırıkhanspor
Osmaniyespor-Erzin Belediyespor
Tarsus İdmanyurdu-Şanlıurfa Karaköprü Belediyespor
Baysal İnşaat Düzyurtspor-Artvin Hopaspor
Ofspor-Yomraspor
1461 Trabzon-Arsinspor
Bayburt Grup Özel İdare-Pazarspor
12 Bingölspor-Anagold 24 Erzincanspor
Elaziz Belediyespor-Diyarbekirspor
Kars 36-Muşspor
Ağrı 1970-Van Büyükşehir Belediyespor
Siirt İl Özel İdare-Batman Petrolspor
Cizrespor-Yüksekova Belediyespor
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