Milan, Gustavo Gomez'i Shkendija maçı kadrosuna dahil etti

Serie A ekiplerinden Milan'da teknik direktör Vincenzo Montella, Shkendija maçı kadrosunu belirledi. UEFA'ya bildirilen 20 kişilik kadroda Fenerbahçe'nin transferi için uğraş verdiği Gustavo Gomez de yer aldı.

Milan, geçen hafta İtalya'da oynanan karşılaşmada Makedonya temsilcisini 6-0'lık skorla mağlup etmişti. Kırmızı-siyahlılar, ligdeki ilk karşılaşmasında ise Crotone ile mücadele etmiş ve maçtan 3-0'lık galibiyetle ayrılmıştı. Paraguaylı stoper Gustavo Gomez, bu karşılaşmanın kadrosunda yer almamıştı.

Milan'ın yarın oynanacak Shkendija maçı kadrosu şu şekilde;

KALECİLER: A. Donnarumma, Guarnone, Storari

DEFANS: Abate, Antonelli, Bonucci, Calabria, Gabbia, Gomez, Romagnoli, Zapata

ORTA SAHA: Kessie, Locatelli, Mauri, Torrasi (57), Zanellato

FORVET: Borini, Cutrone, André Silva, Suso

GUSTAVO GOMEZ KİMDİR?

Adı: Gustavo Raul Gomez Portillo

Doğum tarihi: 6 Mayıs 1993 (24 yaşında)

Doğduğu il: Misiones / Paraguay

Boyu: 1,85 m

Uyruğu: Paraguay

Mevki: Defans - Stoper

Ayak: Sağ ayak

Güncel piyasa değeri: 5,00 milyon €

Oynadığı takımlar: Libertad, Lanus, Milan

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