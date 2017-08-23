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FUTBOL

Liverpool, Hoffenheim'ı 4-2 mağlup etti

23 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:41:33

  • 1 Liverpool, Hoffenheim'ı 4-2 mağlup etti
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    Şampiyonlar Ligi play-off turunda Liverpool, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ı ağırladı.

  • 2 Liverpool, Hoffenheim'ı 4-2 mağlup etti
    2 | 35

    Kırmızı-beyazlılar, 2-1'in rövanşında da rakibini devirmeyi başardı.

  • 3 Liverpool, Hoffenheim'ı 4-2 mağlup etti
    3 | 35

    Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, Emre Can'la 1-0 öne geçti.

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  • 4 Liverpool, Hoffenheim'ı 4-2 mağlup etti
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    Sadio Mane'nin asistinde 10. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Emre Can, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.

  • 5 Liverpool, Hoffenheim'ı 4-2 mağlup etti
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    Liverpool, ilk golden sadece 8 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı.

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