FUTBOL
Liverpool, Hoffenheim'ı 4-2 mağlup etti
23 Ağustos 2017 Çarşamba, 23:41:33 | Güncelleme: 23:45:24
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Şampiyonlar Ligi play-off turunda Liverpool, Bundesliga ekiplerinden Hoffenheim'ı ağırladı.
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Kırmızı-beyazlılar, 2-1'in rövanşında da rakibini devirmeyi başardı.
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Karşılaşmaya hızlı başlayan Liverpool, Emre Can'la 1-0 öne geçti.
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Sadio Mane'nin asistinde 10. dakikada takımını 1-0 öne geçiren Emre Can, bu sezonki ilk golünü atmış oldu.
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Liverpool, ilk golden sadece 8 dakika sonra farkı 2'ye çıkardı.
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Ev sahibinde bu kez sahne alan isim Mohamed Salah'tı.
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Dakikalar 21'e geldiğinde Emre Can bir gol daha attı.
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Türk asıllı Alman futbolcunun 21. dakikada attığı golün asisti Roberto Firmino'dan geldi.
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Hoffenheim, Emre Can'ın 2. golüne 28. dakikada cevap verdi.
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Konuk ekipte Sandro Wagner'in asistini 28. dakikada değerlendiren Mark Uth, farkı 2'ye indirdi.
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Mücadelenin ilk yarısı bu skorla bitti.
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Liverpool, devre arasında soyunma odasına 3-1'lik skorla önde gitti.
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Karşılaşmanın 2. yarısında bir asisti bulunan Roberto Firmino bu kez gol attı.
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Dakikalar 63'e geldiğinde Jordan Henderson, orta sahada topu kazandı.
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Rakip ceza sahasına koşu yapan Firmino, Henderson'ın "Al da at" dercesine verdiği pasta topu ağlarla buluşturdu.
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Karşılaşmanın son golü 79. dakikada geldi.
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Konuk ekibin golünü, ilk golün asistini yapan Sandro Wagner kaydetti.
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Liverpool, toplamda 6-3'lük skorla Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmayı başardı.
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