Süper Lig'de yabancı işgali!

Türk futbolu nereye koşuyor?.. Ünlü sakarya şiirinde şair şöyle seslenir; “öz yurdunda garipsin, öz vatanında parya...” tabii ki koşullar çok başka, ancak bunu türk futboluna uyarladığımızda şu andaki yerlilerin durumunu aşağı yukarı özetliyor... Habertürk Spor'dan Mustafa Kösem'in haberine göre; yabancıların artan hakimiyeti karşısında ‘azınlık’ durumuna düşen yerli futbolcuların durumu can sıkıyor. rakamlar vahameti gözler önüne seriyor. 14 yabancı kuralının ilk uygulandığı 201617 sezonun açılışında iki haftada 211 yabancı 11’de şans bulmuştu. Bu sezon ise ilk iki haftada as kadroda görev alan yabancı sayısı yüzde 22 artışla 257’e fırladı. Geçen sezon yerli-gurbetçi sayısı ilk iki haftada 185’ken (143/42), bu sezon 139’a (102/37) geriledi. Kendi yeteneklerimiz yerine, yabancıların hakimiyetinin hızla arttığı bir lig gelecek için tehlike çanlarının çalınmasına yol açtı.

LUCESCU NE YAPSIN?

Yerlilerin ligimizde yeterince şans bulamaması, ülke futbolu açısından birçok olumsuzluğu da beraberinde getirebilir. Kısa vadede 2018 dünya Kupası elemeleri’nde eylül ayı başında yapacağımız iki önemli maç öncesi milli takım havuzu daralırken, uzun vadede türk futbolundan yeni cevherlerin ortaya çıkma ihtimali azalıyor. milli takım’ın yeni teknik patronu mircea lucescu, izlediği maçlarda sahada bir elin parmaklarından az sayıda yerli oyuncuyu görünce “Ben kimi izleyeceğim?” diye yakınmıştı. Kural devam ederse ve kulüplerin yabancı hayranlığı bu şekilde sürerse, birkaç yıl sonra 5-6 takımın 11’inin tamamen lejyonerlerden oluştuğunu görmek sürpriz olmayacak gibi duruyor.

OYNAYANLARIN YAŞ ORTALAMASI: 28.7

Bu sezon gelen yabancıların yaşlarının yüksekliği dikkat çekiyor. Bu durum kadrolara da yansıyor. süper lig’de ilk iki maçta forma giyen yabancıların yaş ortalamaları 28 olarak gerçekleşti. ilk hafta 136, ikinci hafta 121 yabancı kullanılmasına rağmen yaş ortalamalarının aynı olması (28.7) olması dikkat çekti. Kulüpler ikinci haftada daha az oyuncu tercih etmelerine rağmen 11’de daha yaşlı yabancıları kullandı.

11'DEKİ EN YAŞLI YABANCILAR KARTAL VE KANARYA'DA

AVRUPA'DA YERLİ FAKİRİYİZ!

Avrupa’da en fazla yayın gelirine sahip 6. lig konumundaki süper lig’de, yabancı sınırlaması olmayan ilk 5 lige oranla ilk haftalarda daha az yerli futbolcu forma giydi. almanya, italya ve Fransa’da yeni sezon heyecanı geçtiğimiz hafta sonu başlarken, ingiltere’de ikinci, Fransa’da üçüncü hafta maçları oynandı. ispanya yüzde 58.9 ile yerli oyuncu kullanımında zirveye çıkarken, türkiye yüzde 27.5 ile son sırada yer aldı.

11 YILDA 8 KEZ DEĞİŞTİ

Yaz boz tahtasına çevirdiğimiz yabancı kuralı hayatımıza önce “2” sınırlamasıyla girdi. Sonra 3, 4, 5, 6 diye devam ettiğimiz, yetinmeyip yanına artı eklediğimiz dönemden Şubat 2015’te 14 yabancılı sisteme geçildi. Son 11 yılda 8 kez kulüpler ve TFF karar değiştirdi. Kulüpler “kalitesi tartışılabilecek yerli oyuncuların şişirilen bonservis bedellerinin aşağıya çekileceğini” hesaplayarak 14 yabancı fikrinin üstüne balıklama atladı. Dönemin Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim de “Türk oyunculardan kimse vazgeçmez. Bu bakımdan forma şansı yakalayamayanların Avrupa’ya açılacağını düşünüyorum. Bu ateşlemenin dönüşü Milli Takım’a yansır” diyerek karara destek verdi.

KURAL NE DİYOR?

Kulüpler 28 kişilik kadrolarında, 14’ü A Milli Takım’da oynama zorunluluğuna sahip oyuncu bulunduracak. Müsabaka listesi 18 kişi olursa biri kaleci, en az 7 futbolcunun Türk Milli Takımı’nda oynama uygunluğuna sahip olma şartı var. Liste 19 kişiden oluşursa uygunluk aranan futbolcu 8’e, liste 20 veya 21 olursa 9’a çıkacak.

SERDAR ALİ ÇELİKLER: ALTYAPILAR SİL BAŞTAN

Bence yerli oyuncu sayısı fazla, azaltılmalı. Herkes atıp tutuyor ama türk futbolundaki kalitesizliğin sebeplerinden biri yetersiz türk oyuncuları tepemize çıkarmak. mehmet özdilek, antalya’yı çalıştırırken sadece sol bek Bulgar minev ile oynuyordu. tüm takım yerliydi. ne oldu, antalya küme düştü... Yabancılar olmazsa kalite iyice düşer. ozan’lardan tarık Çamdal’lara; volkan Şen’lerden Batuhan’lara kadar herkese şans da verildi ama hep hüsran. Yıllar önce kaleci antrenörlüğü zorunluluğu gelmişti ve her takım yerli kaleciye dönmüştü. Şimdi kaleci de yetişmiyor. Bu yüzden bence yabancı sayısı tamamen serbest kalsın. Haa kriter konacaksa konuşalım ama bana göre yerli sayısı azaltılsın, hatta yerli antrenörlere bile kısıtlama getirilsin. altyapılar da yıkılıp yeniden yapılsın.