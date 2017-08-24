Fenerbahçe - Vardar maçı hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi Play-Off Turu’nda deplasmanda 2-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında, Vardar ile bugün Kadıköy’de karşılaşıyor. Kanarya ilk maçta yaşanan hayal kırıklığını telafi ederek adını gruplara yazdırmak istiyor. Peki, Fenerbahçe - Vardar maçı hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? İşte karşılaşmanın detayları...

Sarı-Lacivertliler, turu geçebilmek için rakibine en az 3 farklı üstünlük sağlamak zorunda. Kanarya’nın maçta bir gol yemesi durumunda turu geçmek için rakip fileleri en az 4 defa havalandırması gerekecek. Karşılaşmanın 90 dakikası 2-0 Fenerbahçe’nin üstünlüğüyle sona ererse mücadele uzatmalara gidecek.

FENERBAHÇE - VARDAR MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki iki numaralı turnuvası olan UEFA Avrupa Ligi Play-Off turunda temsilcimiz Fenerbahçe, Vardar ile rövanş maçına çıkacak. Ülker Stadı’nda saat 20.30’da başlayacak karşılaşmayı Polonya Futbol Federasyonundan Daniel Stefanski yönetecek. Maç, D Smart'ın Smart Spor kanalından naklen yayınlanacak.

Fenerbahçe: Carlos Kameni, Mauricio Isla, Martin Skrtel, Roman Neustadter, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Mehmet Topal, Nabil Dirar (Aatif), Alper Potuk, Mathieu Valbuena, Robin van Persie

Vardar: Filip Gacevski, Hambardzumyan, Evgen Novak, V.Brdarevski, Besir Demiri, Boban Nikolov, Stefan Spirovski, Tigran Barseghyan, Alves Bibeiro, Damir Kojasevic, Dejan Blazevski

SOLDADO ŞOKU! 11'DE YOK

Fenerbahçe'de Vardar maçı öncesi Roberto Soldado’nun sağ üst adalesinde sertleşme tespit edilmesi keyifleri kaçırdı. Son günlerde yapılan yüklemeler nedeniyle sakatlık yaşayan İspanyol golcünün bugün 11’de olmasının zor olduğu belirtildi. Forma giymesi halinde 1 ay kadar sahalardan uzak kalma ihtimali bulunan tecrübeli oyuncunun mecbur kalmadıkça oynatılmayacağı bildirildi. Bu nedenle teknik direktör Aykut Kocaman’ın ileri uçta yine Robin van Persie’ye şans vereceği öğrenildi. Kanarya’da ayrıca cezalı Josef, sakatlıkları bulunan Mehmet Ekici ve Fernandao ile UEFA’ya adı bildirilmeyen Giuliano kadroda olmayacak.

SKRTEL: İLK MAÇTA UCUZ GOLLER YEDİK

Martin Skrtel, Vardar maçı öncesinde görüşlerini dile getirdi... Skrtel, “Hepimiz ilk maçtan nasıl ayrıldığımızı biliyoruz ama önümüzde oynanması gereken bir 90 dakika daha var. Turu geçirecek skoru alacağımıza inanıyoruz. İlk maçta iyi olan bizdik ama ucuz goller yedik. Kendimize inanırsak biz başarılı olacağız. Bu hataları geride bırakıp yarın ne yapacağız ona bakmalıyız. Oynadığınız maçlarda iyi sonuç almak istiyorsanız geride güvenli ileride üretken olmalısınız. Bireysel hatalardan yedik golleri. Bizim yapmamız iyi çalışmak bu hataları bir an önce durdurmak. Biz kendimize inanıyoruz” dedi.

AYKUT KOCAMAN: BÖYLE GİTMEZ

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, “Oyuncuların belli ortalamaları var. Tabii ki böyle gitmeyecek. Yukarı çıkacağız. Vardar karşısında atacağımız ilk gol çok önemli” dedi.

Teknik direktör Aykut Kocaman, Vardar maçı öncesinde önemli değerlendirmelerde bulundu... Kocaman, “Gruplarda yer almak istiyoruz. Buna ulaşmanın ana yolu bu maçları geçmek. İlk tur iyi geçti ama 2. turun ilk maçında hiç beklemediğimiz sonuç aldık. Eksik kaldığımız anda kendi kalemize attığımız gol yıkıcıydı. Yarın (bugün) o son golü çıkarmak için çaba göstereceğiz. Temel problem oyuna bakış ve yönlendirme. Tabi ki bu böyle gitmeyecek. Oyuncuların belli ortalamaları var. Yukarı çıkacağız. Öndeki oyuncular gol yapamayınca yük diğer taraflara dönüyor. Çözülmesi gereken en zor bu olacak. Yarın (bugün) atılacak ilk gol çok önemli. İlk golden sonra ritm arttırarak maça devam etmeliyiz” dedi.

"YENİ OYUN İNŞA ETMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Kocaman, “Yaşadığımız sıkıntılı dönem sürpriz değil. 9-10’a yakın oyuncu geldi. Yeni bir oyun inşa etmeye çalışıyoruz. Son üç resmi maça gelirsek kalemize atılan şut 20. Ortalamanın altında. Kaleyi bulan 8, yediğimiz 6. Hayatın içinde bu var. İki kaleci var elimizde. İkisi de milli takımların kalesini uzun yıllar korumuşlar. Hatayı tamamen oyuncular üzerinden yaparsak olmaz” diye konuştu.

'MUTLAKA STOPER LAZIM'

Transferlerle ilgili soruları da yanıtlayan Aykut Kocaman, “Stopere ihtiyacımız var mutlaka ve mutlaka. Orta sahadan uygun oyuncuları zaman zaman oraya adapte etmeye çalışıyorum. Ancak stoperi tamamlamamız mutlaka gerekiyor” dedi.